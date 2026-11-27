28歲中國人氣女星趙露思走過先前因失語症停工近兩年的低潮，憑藉《許我耀眼》強勢回歸並順利轉換新東家。24日，身為意大利奢華品牌Valentino全球代言人的她受邀盛裝出席品牌晚宴，當天特別挑選一襲裸粉色細肩帶中空禮服，外層搭配飄逸透明薄紗，整體造型兼具優雅與性感，一登場便成為全場矚目焦點。



活動期間，趙露思展現親民作風，與同場受邀的網紅Nico（黃婉均）開心貼臉合影並錄製比愛心短片。然而影片曝光後，卻有眼尖網友針對由上往下的拍攝視角大做文章，質疑禮服領口過低，甚至傳出未做足防護措施而意外走光的揣測，相關截圖隨即在各大社群平台掀起熱議。

趙露思24日出席品牌晚宴，當天穿著裸粉色細肩帶中空禮服，因禮服領口過低，網傳未做足防護措施而意外走光。（微博@趙露思工作室官微）

趙露思穿著中空禮服被指疑走光照片：

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網紅火速刪檔重發澄清 同桌VIP發聲還原現場真相

眼見單純的互動花絮演變成走光風波，甚至有網友因轉傳截圖遭平台判定違規，當事人Nico第一時間採取行動，先是將原始影片下架並改以打碼版本及靜態照片替代，隨後更直接刪除整篇貼文並公開發聲止血。Nico無奈表示，單憑一張動態截圖極易產生視覺上的錯覺，懇請外界切勿拿著片段畫面過度聯想或編造不實言論。

此外，當晚與趙露思同桌的品牌貴賓也跳出來替她平反，而曾下載原始檔案的粉絲比對後亦指出，畫面中隱約露出的其實是防護胸貼，在如此盛大的精品晚宴上，藝人絕不可能毫無防護便真空上陣。

粉絲心疼怒批有心人士 趙露思不受影響專注新劇拍攝

這場突如其來的烏龍風波讓大批粉絲替趙露思感到相當委屈，紛紛在網路上留言聲援，痛批刻意截圖並散播變造畫面的行為極不道德，認為即便真有拍攝角度造成的陰影或防護用品外露，也不該成為網路霸凌與造謠的工具，更有不少人喊話經紀團隊應強硬提告以遏止歪風。

而截至目前為止，趙露思工作室未對此做回應。不受場外流言干擾的趙露思，目前也已全心投入新戲《告別信》的拍攝工作，該劇預計於2027年1月中下旬正式殺青。

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