現年63歲的「石榴姐」苑瓊丹（苑仔）近年主力在內地發展，憑藉爽朗性格深受網民喜愛。近日她罕有拍片為今日（27日）在內地上映、由張艾嘉、鍾鎮濤及新晉金馬影后袁澧林主演的電影《二十四味》幫忙宣傳。



「石榴姐」苑瓊丹憑藉爽朗性格深受網民喜愛。（資料圖片）

電影《二十四味》今日（27日）在內地上映，苑瓊丹拍片幫忙宣傳。（微博圖片）

苑瓊丹被網民誤認為麥玲玲

片中苑瓊丹戴上黃色幼框眼鏡，身穿色彩斑斕的圖案運動外套，一如既往精神奕奕、聲音宏亮地對著鏡頭問候：「大家好，認得我嗎？係喇！石榴姐苑瓊丹。」然而影片曝光後，網民的焦點卻全落在她「浮腫難分」的驚人容貌變化上！

苑瓊丹拍片為電影《二十四味》幫忙宣傳。（影片截圖）

苑瓊丹樣貌明顯豐盈許多，有網民指撞樣麥玲玲（右）。（影片截圖；陳釗 攝）

只見苑瓊丹面部輪廓變得異常圓潤飽滿且不自然，雙頰與下巴幾乎連成一線，昔日線條分明的五官完全消失，說話時面部肌肉更顯得繃緊僵硬。大批網民睇到嚇呆，紛紛留言驚呼「肥到唔認得」、「走晒樣」、「係肥定係腫呀」，甚至有人疑惑發問：「我以為是麥玲玲」，亦有網民擔憂她的健康狀況亮紅燈：「你塊面脹咗好多喎小心」。

苑瓊丹的變化令人震驚。（梁碧玲攝）

網民紛紛留言表示震驚。（網上截圖）

苑瓊丹獲大師指點越肥越有錢

隨著「走樣」及「健康隱憂」在網上越演越烈，影片播出後有傳媒隨即聯絡苑瓊丹查詢近況，原來身在香港的苑仔完全沒有生病，更爆笑自揭這全是「風水玄學」的功勞——她透過回應表示，早前有大師指點過她「越肥越有錢」、現正行「肥運」，所以目前這副圓潤模樣其實是「富泰 BB 肥」！她更幽默表示，行「肥運」是會不知不覺變肥的，全因近期應酬多「唔覺意食多咗」所致，呢一番「富貴宣言」令一眾擔心的網民放下心頭大石。

苑瓊丹解釋稱曾獲大師指點越肥越有錢：「行肥運唔覺意食多咗」。（影片截圖）

苑瓊丹減少拍戲轉戰直播

事實上，苑瓊丹近年已大幅減少幕前拍戲，成功轉型在內地經營直播帶貨、飲食及美容生意，更於2024年驚喜榮升「香港女科學家協會」副會長！她當時透露自己是受身邊「師傅」啟發，希望透過科學研究改善生活質素，更笑言想藉此「健康咁活多幾年」，甚至開玩笑稱透過新研發科技連「頭髮都多咗」。雖然近年身體健康曾響起小警號，但一向注重防病與養生的她，過去因忙於生意及直播帶貨捱到身體極度疲倦時，曾透過「通經絡」保養調理，結果搞到整條手臂出現大片明顯瘀痕，一度要搞笑拍片澄清「並非被老公家暴」，如今再度因面部腫脹引發健康疑雲，令不少粉絲大感關心。

苑瓊丹2024年驚喜榮升「香港女科學家協會」副會長。