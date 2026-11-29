娛樂圈模範夫妻吳毅將與唐麗球（波波）近日罕有合體現身無綫節目《流行都市》，與相識約35年的老友「大王」安德尊聚舊並接受訪問。由於吳毅將早於初入行時便已認識大王，今次難得重逢頓時勾起大量青春回憶。



唐麗球與吳毅將結婚23年恩愛如初。（微博圖片）

吳毅將淡出香港演藝圈多年，轉往內地發展。（抖音影片截圖）

吳毅將結婚23年依然恩愛

吳毅將在《流行都市》中搞笑指自己當年比安德尊早出道，一直視對方如弟弟看待，多年未見今次聚頭實在非常開心。此外，近年主力在內地發展的毅將哥亦趁機藉著電視鏡頭向香港觀眾「打招呼」，希望大家依然記得他，場面相當溫馨。

吳毅將唐麗球罕有夫妻檔現身《流行都市》。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

吳毅將趁機向香港觀眾「打招呼」。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

轉眼間兩人已經結婚23年，但多年來感情依舊甜蜜如初。談及婚姻保鮮法，唐麗球直言由於老公經常要返內地工作，夫妻長期兩地分隔，維繫感情最重要全靠「信任」二字，若彼此猜忌反而只會令關係變差。而在旁的吳毅將亦隨即深情放閃，感慨夫妻有緣同行相伴是一種福氣，非常享受並期待與太太互相照顧、攜手走到老！

吳毅將深情告白唐麗球：期待一齊行到老！（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

唐麗球認重返電視城有歸屬感

至於家庭近況，兩人透露23歲的寶貝女兒已經負笈韓國留學，當被問到如今是否仍有戲癮想復出拍劇時，波波笑言一切順其自然，不過今次重返電視城確實感受到無限歸屬感，感覺非常自然親切，更表示只要有機會隨時無任歡迎同場合作！處於半退休狀態的吳毅將亦興奮搭嘴，主動提議電視台不妨找他們夫妻檔接拍旅遊綜藝節目，既能寓工作於娛樂周圍玩，又可以兩公婆一同演出賺錢！

吳毅將唐麗球透露23歲的女兒已赴韓國留學。（IG圖片）

唐麗球提議拍夫妻檔旅遊節目。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

吳毅將北上變專演爸爸

回顧90年代活躍於香港影壇的吳毅將，當年曾多次飾演兇殘黑社會大佬、變態色魔等經典反派角色，霸氣形象深入民心；不過自90年代離開亞視（ATV）後，他為賺錢養家拍電影兼隻身北上發展，不僅在內地劇集成功「洗底」甚少演奸角、多數轉演慈父角色，更不時到酒吧登台落力獻唱，相當敬業！難得的是，多年來孤身在內地打拼的他幾乎是「緋聞絕緣體」，更曾獲太太唐麗球公開大讚「顧家冇失聯」。