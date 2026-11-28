「2026微博國際文化交流之夜」今日（28日）首度移師香港沙田馬場舉行，雲集中、港、韓、泰四地頂流藝人，陣容堪稱「神仙打架」！



內地社交平台巨頭微博今日（28日）首度移師香港舉辦大型文化交流晚會。（微博圖片）

微博盛典襲港星光熠熠

香港主場派出 TVB 黃金小生花旦總動員迎戰，包括陳豪、馬國明、黃宗澤、高海寧、龔嘉欣、蔡思貝、朱晨麗及李施嬅等；內地則有「三金影后」周冬雨率領頂流花旦楊紫、白鹿、孟子義及劉濤空降；韓國與泰國亦分別派出 EXO 成員 KAI、吳世勳、女團 (G)I-DLE 成員 Minnie，以及泰劇男神馬群耀（Billkin）與林禕凱（PP Krit）助陣，現場星光璀璨！

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紅毯之上女星個個搏到盡爭妍鬥麗，近年鮮有性感示人、一度「封胸」的咪神高海寧今日終於大解放，以一襲白色低胸晚裝震撼登場，激谷澎湃「湯碗胸」搶盡全場焦點；同場的蔡思貝亦毫不示弱，身穿粉色晚裝大晒深邃事業線，兩大花旦紅毯正面交鋒大鬥性感！至於男星方面同樣有睇頭，黃宗澤特意以新片的粗獷鬍鬚造型型爆現身，而兩大視帝陳豪與馬國明則分別以寶藍色及純白色西裝帥氣亮相，盡顯紳士風度！

高海寧罕有解封。（微博圖片）

李施嬅高貴大方。（微博圖片）

黃宗澤留鬚型到爆燈。（微博圖片）

白鹿紅裙配霓虹的士 劉濤落街市買生果超貼地

除了紅毯爭霸戰，一眾遠道而來的內地花旦亦紛紛趁機在港大拍極具本土特色的造型寫真！孟子義、楊紫、白鹿及劉濤的工作室今日先後發放多組絕美造型照，當中白鹿以一襲火辣紅色晚裝上陣，置身於充滿香港懷舊氣息的霓虹燈牌與紅色「的士」街景之中，復古氛圍拉滿，被網民大讚頗有經典港劇《情陷夜中環》的味道，彷彿一秒穿越返回 90 年代的繁華香港！而一向親民的劉濤則走「極致貼地」路線，身穿華麗禮服穿梭香港大街小巷，不僅以經典電車為背景留影，更直接走入本地街市買生果，反差感十足又非常生活化，獲網民激讚識玩！

孟子義性感迷人。（微博圖片）

白鹿搭的士穿越回90年代。（微博圖片）

劉濤穿梭香港大街小巷。（微博圖片）

楊紫金色晚裝坐茶餐廳取景

相比起白鹿與劉濤完美融入香港街頭，另一位內地頂流花旦楊紫的「港風大片」卻意外成為網民熱議焦點！原來楊紫別出心裁選擇在極具香港代表性的傳統茶餐廳內取景，然而她身上卻穿著一條極盡華麗浮誇的金色晚裝長裙，奢華宮廷風與接地氣的茶記卡位形成強烈視覺衝擊，畫面顯得非常不協調，令不少網民睇到忍俊不禁，笑言「女神氣場太強，茶餐廳都變皇宮」！

楊紫盛裝登場。（微博圖片）

楊紫來港在茶餐廳取景。（微博圖片）