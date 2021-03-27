古天樂聽從高人教路斥資半億購入風水屋吸財　最愛有私人電梯大堂

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-27 11:45

古天樂（古仔）向來篤信玄學風水，除了多年前有拜白龍王，也有其他師傅幫助他趨旺運程。今日就有報道指古仔多年來獲一位玄學高人指點，幫他趨吉避凶增強運勢，早年教路斥資港幣3,000萬元購入位於京士柏山的獨立屋，自此豬籠入水，演藝事業飛黃騰達，之後又再聽從師傅建議以1.26億元購入位於貝沙灣的獨立屋豪宅，師傅還為他擺下風水陣來催旺事業。

據悉，師傅最近再建議古仔買樓催運，有指古仔得知2024年轉地運，將進入九運，背住南山，面對北位有水的地方，能夠催旺運勢，賺到盆滿缽滿。所謂20年一個大運，為了吸3年後南山北水開始的地運，古仔於是聽從師傅的建議，斥資半億購入馬鞍山迎海一間坐正北位、擁有無敵大海景的頂層複式豪宅，可以盡吸北水之利，盡收滔滔不絕的財運。一向極之重視私隱的古仔最鍾意風水屋內設有私人升降機。

有報道指古天樂斥資半億買入風水屋。(古天樂微博)

有消息指古仔新購入的頂層複式風水豪宅面積接近3,000方呎，內有4房全套房，另有兩個800多呎的平台，包括一個空中平台泳池。客廳全是落地玻璃設計，非常之開揚，全屋的窗簾、燈光、冷氣以及影音都是採用智能裝置。而最特別之處，就是他這個特色戶更設有私人電梯大堂，這亦是古仔最喜歡的地方，完美保障了他極之重視的私隱度。

馬鞍山迎海。(資料圖片)

古仔在演藝圈多年的確發展得愈來愈好，據悉他好信任師傅的建議，有指早年他聽從師傅教路，在他位於貝沙灣的豪宅露台擺放了兩條張牙舞爪的金龍雕，屬「三龍吐瑞」的風水陣，能夠擋煞兼吸財提升地位，結果讓他成功奪得影帝殊榮。去年爆發新冠肺炎疫情，古仔又被發現其豪宅的風水陣變了，露台上擺了8隻張開口的銅製公雞，用作求神雞護體，以收百毒不侵之效。

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古仔行善的照片，他所捐建的教學樓資料，以及他主演電影的劇照：