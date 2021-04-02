比《延禧》更誇張！澤尻英龍華玩古裝女女戀　盤點5套日本宮鬥劇

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-04-02 23:30

近幾年的中國古裝劇《延禧攻略》、《後宮甄嬛傳》席捲亞洲各地，許多人愛看古代宮廷的鬥爭和陰謀，也有許多人喜歡華麗的服裝和宮廷佈景。其實除了以中國史為背景的古裝劇大受歡迎，日本也有許多以歷史為題材而拍攝的古裝劇，其中令人最津津樂道的正式NHK的大河劇系列。大河劇自1963年的《花之生涯》開始引起迴響，至今每年一部大河劇已成為 NHK 電視台的傳統，其中更不乏許多經典作品，今天我們就來介紹幾部相當受到歡迎的日本時代劇推薦片單！

渡邊麻友澤尻英龍華上演百合禁斷之戀！盤點5套日本宮鬥劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

永遠不衰的日本歷史經典

雖然自2000年後網路世代來臨，改變了觀眾的收視習慣，造成大河劇收視率大幅下降，但漫漫十幾年的時光裡仍然出了許多值得觀賞的優秀作品。近年，NHK 也稍稍改變以往的製作觀念，將時代大幅拉近，並搭配2020年東京奧運話題，製作《韋駄天～東京奧運故事～》，講述近代人物日本馬拉松之父金栗四三的故事，並由深受年輕世代歡迎的宮藤官九郎擔任編劇，未來的大河劇將會有怎樣的發展，也值得令人期待。

同場加映：延禧攻略10大名場面：傅恆遺言告白獲第一 爾晴被封最討厭角色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24 + 24 + 24

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】