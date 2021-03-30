SHINee泰民直播透露「今個夏天我不在」　預告28歲前入伍粉絲不捨

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-30 16:15

韓國男團SHINee經歷完成員溫流、Key、及珉豪先後入伍的兩年空白期後，於今個月初以主打歌《Don't Call Me》回歸樂壇並大受歡迎，正準備推出後續曲並於下月4日舉行線上演唱會，然而隊中年紀最小的泰民卻突然宣布「今個夏天我不在」，暗示自己入伍在即，意味着SHINee又要再迎接20個月的空白期。

SHINee今個月初以主打歌《Don't Call Me》回歸樂壇並大受歡迎。（Instagram：@shinee）

SHINee將於下月4日舉行線上演唱會。（Instagram：@shinee）

韓國法例規定男性要於28歲前服兵役，意味着1993年出生的人最遲今年年尾之前就要正式入伍，今年7月就28歲的泰民亦排在今年的入伍名單之上。他昨日（29日）在Vlive直播中親自向粉絲透露：「是不是很想很想我？ 每天都很想吧，很想我都很想見到我吧！那就好了，如果有我在的話會太過溫暖嘛，今個夏天會很熱的，我不在的話可能反而會更好呢！」

泰民在直播暗示自己「今個夏天不在」。（Vlive）

粉絲聽到這番話馬上追問他是不是要入伍，泰民雖然沒有講明自己的入伍消息，但他卻笑着表示「比起其他人，我更想先跟大家說」，重量級的消息令粉絲大為不捨。

泰民於1993年出生，已經到了要入伍的年紀。（FB/@shinee）

泰民於2008年以14歲之齡出道，以可愛清純的一面大受姐姐喜愛，亦因此有「國民弟弟」的稱號。他要當兵的消息傳出後，除了令大批粉絲大感不捨，不少網民亦表示「怎麼可以讓小孩子當兵！」、「他還是中學生的小朋友啊！」、「知道泰民要去當兵心情好奇怪」、「嗚嗚嗚不要走！」，在網上引起熱議。

14歲時候的泰民。（網上圖片）

不少人覺得泰民仍然是小朋友，沒想到已經到要入伍的年紀。（Instagram：@shinee）

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