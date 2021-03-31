他來自江湖｜「御用大佬」徐忠信武打出身　做鄭少秋替身重傷隱退

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-31 00:00

由萬梓良、周星馳和吳孟達主演的1989年TVB經典劇集《他來自江湖》早前在翡翠台深宵時段重播，最後三集才登場的澳洲黑幫大佬Gibson其實一點也不簡單，在今日（30日）播出的大結局中更預料會與文忠信（黃秋生 飾）上演一場腥風血雨的勢力之爭。在劇中飾演Gibson的徐忠信，其實是人稱「大師兄」的香港著名武術指導，拍劇只是他間中為興趣「踩過界」友情演出，而且出演的角色大多數都是大賊、黑社會大佬及武林高手，又稱「TVB御用大佬」。

徐忠信最屘三集出場，飾演 澳洲黑幫大佬Gibson。（《他來自江湖》影片截圖）

徐忠信在劇中與黃秋生 有不少對手戲。（《他來自江湖》影片截圖）

現年68歲的「大師兄」徐忠信小時候非常百厭，因經常與人打交而被學校踢出校，更是別人眼中的壞學生。然而，卻正正因為打交出色而被父母「賞識」，在他10歲時送他去京劇學校受訓七年，學滿師後加入邵氏電影公司擔任武師，並在多套電影中出演打鬥場面，更曾與李小龍、李連杰及成龍合作。徐忠信於八十年代加入TVB後開始轉做幕前做武打演員，第一個做的角色是《射鵰英雄傳》的「歸朱飛莊禁地侍衛」，同時亦開始為電影和劇集設計武打動作場面，例如經典電影《倩女幽魂》、《驚天十二小時 》、《羣星會》、《畫皮之陰陽法王》及《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 》等等都是由他擔任武術指導的作品。

徐忠信曾經與李連杰合作。（網上圖片）

徐忠信為不少電影和劇集設計武打動作場面。（網上圖片）

徐忠信於1989年在TVB劇集《決戰皇城》中為鄭少秋做替身，卻在一場戲中斷了十字韌帶，從此廢了武功再也做不到高難度動作，只能專注做武指工作，他於2002年隨《衛斯理》劇組去廣西拍攝工作期間不幸遇上車禍，椎骨爆裂嚴重受傷，雖然康復後仍能繼續工作，但近這20年擔任武術指導的作品已大量減產只得三部，包括《倩女幽魂》、《等待綻放》和TVB的《過街英雄》，現時以動作特效藝員身份在不少TVB劇集中飾演閒角。

徐忠信在《決戰皇城》中為鄭少秋。（《決戰皇城》劇照）

雖然徐忠信大多演的都是「乜爺勿爺」、「喪狗」、「軍火劉」、「大頭榮」這類反派或武林高手的角色，不過有他出現的劇集幾乎全都是重頭劇， 《雷霆掃毒》、《名媛望族》、《巨輪》、《衝線》 、《 使徒行者2》及《溏心風暴3》等等，就連處境劇《愛·回家之開心速遞》都有能見到他的身影。除此之外，徐忠信亦在香港動作特技演員專業訓練班擔任導師，拍片指導一班後輩動作演員。

徐忠信現時大多演的都是「乜爺勿爺」、「喪狗」、「軍火劉」、「大頭榮」這類反派或武林高手的角色。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

徐忠信兩年前曾經客串《愛·回家之開心速遞》，飾演譚道德的老師「仇大千」。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

徐忠信現時大多演的都是「乜爺勿爺」、「喪狗」、「軍火劉」、「大頭榮」這類反派或武林高手的角色。（資料圖片）

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