麥貝夷怒數舊愛「性伴侶數量多得驚人」 　矛頭直指翟威廉？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-30 13:22

現年35歲的女歌手麥貝夷（Karene）昨晚（29日）在Instagram限時動態怒數舊愛多宗渣男惡行兼更大爆對方「性伴侶的數量多得驚人」，更因為在最後祝對方「生日快樂」而令矛頭直指曾經與麥貝夷傳緋聞、兼且碰巧昨日36歲正日生日的翟威廉（William）。

麥貝夷怒數舊愛多宗渣男惡行兼更大爆對方「性伴侶的數量多得驚人」。（Instagram：@karenemak）

麥貝夷發文轟對方瞞住自己多次出軌，更有多個性伴侶且數量驚人，甚至被對方周街唱自己死纏爛打：「今天才知道你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任」。

麥貝夷IG出Po疑爆男友出軌：今天才知道你性伴侶的數量多得驚人

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麥貝夷在最尾祝對方生日快樂，甚至狠下心一刀斬情絲指「不見了」，疑似暗示前男友昨日生日，因此矛頭直指昨日36歲生日的翟威廉。不過，翟威廉回應傳媒時卻否認麥貝夷所講的人是自己，更激動表示冇回應！他坦言自己沒有慰問麥貝夷，但有空就會慰問一下，亦表示自己不認識麥貝夷的男友，並祝願麥貝夷會一切平安無事。

翟威廉回應《香港01》時表示要先了解下，亦因自己無辜被捲入事件大感無奈：「真係唔使解（解釋）喎大佬，你愈解愈衰呀一陣，哈哈，無端端整壇咁嘅嘢嚟歎呀！」

麥貝夷疑似暗示前男友昨日生日，因此矛頭直指昨日36歲生日的翟威廉。（Instagram：@chakwilliam）

翟威廉昨日過36歲生日。（Instagram：@chakwilliam）

貴為2010年香港先生冠軍的翟威廉，出道以來只公開過一段戀情，曾經與港姐冠軍出身的陳庭欣拍拖5年，兩年前再與麥貝夷傳緋聞，當時麥貝夷更曾大讚翟威廉「份人好好」。雖然兩人沒有公開承認過拍拖，不過曾經關係良好兼在對方Instagram互like的兩人，如今已經沒有再於Instagram追蹤對方，關係似乎已經一去不返。

翟威廉曾經與陳庭欣拍拖5年。（視覺中國）

麥貝夷（中）與翟威廉（左一）去過不少聚會，但現時兩人已經沒有在Instagram追蹤對方。（資料圖片）

麥貝夷和翟威廉曾經試過一起直播。（資料圖片）

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