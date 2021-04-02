花姐承認MIRROR成員人氣不均會盡幫：Frankie係比較內歛同怕醜

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-02 08:30

男團MIRROR於5月舉行演唱會兩度加場後火速售罄，可見12位成員的受歡迎程度不容忽視，再加上四位人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤、Ian（陳卓賢）和Edan（呂爵安）昨日（31/3）分別各自在一日內現身四個活動，連經理人花姐（黃慧君）都無法分身照顧，要出動到三個經理人幫忙。

（左起）Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤、Edan（呂爵安）和Ian（陳卓賢）昨日（31/3）各自在一日內現身四個活動。（資料圖片）

眼見自己一手湊大的仔仔工作接踵而來，令花姐大為感動相當感觸：「兩年前嘅我當然係冇諗過，MIRROR依家可以令大家咁接受到佢哋，我真係好開心，我好希望嚟緊呢年12個都可以喺娛樂圈有自己嘅角色，MIRROR唔係淨係一個男團，而係可以喺其他領域都發揮到。」

花姐坦言見到MIRROR有今時今日的成績大為感動。（資料圖片）

花姐昨日（31/3）伴隨着Anson Lo出席活動。（梁碧玲 攝）

花姐表示雖然現在MIRROR有部份成員率先跑出SOLO出道，但她承諾之後陸續會再力捧其他人，最終目標令每個MIRROR成員都可以進行個人活動：「開頭都有好多人話，點解MIRROR簽嘅人咁奇怪嘅！好似有啲唔係好識唱歌、跳舞都簽佢做男團，就係我哋簽佢哋12個嘅時候已經計劃好，例如Stanley（邱士縉）、AK（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）佢哋擺明係拍劇好啲我哋就想佢哋喺演戲方面發展，同埋綜藝、唱歌、跳唱，依家呢個年代KOL都係一個好好嘅路。」

花姐承諾之後陸續會再力捧其他人，最終目標令每個MIRROR成員都可以進行個人活動。（梁碧玲 攝）

相對MIRROR中人氣較高的姜濤或Ian，花姐承認團隊中有人氣較差的成員：「我都明嘅，例如Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）、Elton（王智德）佢哋喺個男團入面好似唔係發揮到好大嘅作用，甚至阿Jer（柳應廷）、Ian都係㗎唔識跳舞，但我覺得只係對佢哋嘅一個訓練，我哋不斷搵唔同嘅機會畀佢哋。」有不少聲音指Frankie作為顏值最高的成員之一，卻未有太多突圍的機會而大為可惜，她表示正努力幫助他：「Frankie唔係特別冇自信，只不過個人係比較內歛同怕醜，可能需要多少少時間，嚟緊我哋都想佢拍劇同參與唔同嘅Casting。好多人留Comment話點解佢冇機會喺MV入面（鏡頭多啲），我覺得大家唔好心急，MIRROR只係出咗道兩年，要有啲耐性唔好畀壓力佢，我自己係好希望Frankie可以喺戲劇方面發展。」

花姐表示會落力幫助Frankie，讓他可以有更多發光發亮的機會。（梁碧玲 攝）

講靚仔Frankie絕對不會輸。（陳瑞輝IG圖片）

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日前因為「惡搞姜濤」事件引起一連串風波，姜濤及一眾MIRROR成員的得體回應亦被外界盛讚有加，甚至被譚詠麟點名大讚EQ高，花姐笑言MIRROR和ERROR可能都因為經歷過《全民造星》的訓練，所以更加知道該如何表現得體：「佢哋因為一路有《全民造星》嘅訓練，會知道點樣出到嚟係最好睇嘅一面畀人睇，點樣個Presentation會好啲，所以都唔關我事嘅！」

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