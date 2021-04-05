前無綫主播王俊彥曬舊同事合照　借歌詞抒感受：舊事物充斥空氣內

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-05 17:45

無綫新聞主播王俊彥於上月底最後一次報告晚間新聞時，在鏡頭前哽咽地說「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」宣布即將正式離巢而引起外界關注。昨日（4日）他在Instagram表示自己最終延遲了一個星期才迎接Last day，更公開多張自己在主播台上與昔日拍檔所影的照片，為TVB主播生涯劃上句號。

無綫新聞主播王俊彥日前宣布離巢，最終延遲了一個星期才迎接last day。（IG/ @chris.wongwcy）

王俊彥引用莫文蔚的《呼吸有害》中的一句歌詞「舊事物充斥空氣內」導出離職感受：「有否曾經刻意拖慢離開的時間？有。半月前送上辭函, 本應隔兩日就全身而退，最終選擇拖延一個星期，好讓做好道別，起碼跟八叔道個歉，曾答應做更多好故仔。」又寫道「人，是災難。須摒棄、脫離渣滓；人，卻是最大連繫，不忘掂掛、鼓勵摯友。」他又張貼多張與袁沅玉、賴凱靖、麥詩敏、賴君蕊及彭建樺等舊同事們的照片，並表示「thank you my honourable friends，為何IG只能放10張」。

王俊彥在一眾舊同事的歡送下離開無綫新聞。（Instagram：@chris.wongwcy）

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