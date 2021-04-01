林凱恩唔怕因哥哥拖欠薪金被找麻煩：其他人嘅事我真係管唔到咁多

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-01 20:15

林凱恩（Iris）今日（1日）伴隨一眾《愛．回家之開心速遞》演員在將軍澳電視廣播城出席復活節宣傳活動，今日適逢愚人節，她笑言因為自己非常記仇，因此沒有人夠膽對她開愚人節玩笑。復活節假期將至，Iris亦表示自己在《開心速遞》中感情很好的「大學線」（即周嘉洛、吳偉豪及阮政峰等人）都會有聚會，而對於周嘉洛即將為拍新劇離開劇組，Iris笑言未有計劃歡送他：「佢永遠都喺我哋心入面，佢嘅精神永遠都會喺度，同埋佢冇離開過，平時喺公司都會見到佢，所以唔使特別歡送佢！最好就同佢玩一晚癲嘅，因為佢嚟緊應該冇得瞓㗎喇！」

林凱恩笑言不擔心自己會因為周嘉洛離開劇組而影響戲份，亦不介意自己被安排與另一位男角有感情線。（葉志明 攝）

林凱恩拖住劇中爸爸媽媽陳榮峻和吳香倫。（葉志明 攝）

Iris的室內設計師哥哥林祥晉早前被公開追債指拖欠裝修工人薪金兼潛水，當時她表示哥哥結婚後已經搬離家中而很少聯絡，然而事隔一星期，Iris坦言仍未聯絡到對方：「我屋企都好擔心，始終都咁耐喇，但佢可能仲需要啲時間去處理，呢個都始終係哥哥嘅事，我作為妹妹都唯有唔好畀咁多壓力佢反而會更好。」

林凱恩坦言自己仍然未聯絡到哥哥。（葉志明 攝）

愛回家｜林凱恩哥哥傳拖欠裝修師傅薪金 失聯工程疑爛尾遭報警

+ 44 + 44 + 44

對於被追債者公開指明道姓要幫手聯絡哥哥令Iris無法與事件甩身，回否擔心之後會被找麻煩，她無奈表示：「我自己都唔擔心得咁多，我入得呢一行都預咗會有好多問題要面對，可能反而呢個係一個機會畀我嘗試點去成熟處理。另外，我只可以做好我自己，其他人嘅事我都真係管唔到咁多。」假若真的被追數到自己身上，Iris坦言作為妹妹都只能盡幫：「始終作為屋企人，支持同鼓勵都好重要嘅，如果真係有件咁嘅事，佢都要為件事負番責任，我都相信邊面都好大家都可以商討下。」

林凱恩表示自己只能夠盡量做好自己。（葉志明 攝）

點擊觀看更多現場精彩圖片：