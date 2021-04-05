48歲鄭秀文IG大曬結實腹肌　胸骨太明顯令網民擔心健康：吃多點！

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鄭秀文（Sammi）出道以來都是以紙片人身形而聞名，秘訣在於她堅持每日做運動，更進行「168斷食法」的健康飲食方式，即使已經48歲依然保養得宜。昨晚（4日）Sammi在Instagram上載一張新相，穿上針織鏤空長裙的她露出一大片結實腹肌，超fit身材引來大批粉絲留言大讚，就連「豹嫂」胡蓓蔚、前2R成員Rosanne（黃婉君）及坐擁近100萬粉絲的「大馬Angelababy」黃詩棋都大派心心眼。

Sammi身形非常纖瘦。（Instagram：@sammi_chengsauman）

「豹嫂」胡蓓蔚、前2R成員Rosanne（黃婉君）及坐擁近100萬粉絲的「大馬Angelababy」黃詩棋都大派心心眼。（Instagram：@sammi_chengsauman）

然而，有不少網民認為Sammi的身形太過纖瘦，甚至能見到明顯的胸骨，認為Sammi多吃東西再長長肉會更加好看：「太瘦不一定是好的」、「too slim」、「增多5至8磅會更好」、「吃回一點肉肉吧」。

網民叫Sammi食多啲嘢。（Instagram@sammi_chengsauman）

點擊下圖睇Sammi fit爆身材：

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