專訪︱ASTRO想挑戰做創作男團：希望自己嘅音樂可以塞滿成隻碟！

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-05 22:30

由車銀優、MJ、JIN JIN、文彬、Rocky和尹產賀組成的韓國男團ASTRO，早前完成出道5年來首個線上粉絲見面會後，馬不停蹄於今天（5日）日推出新專輯《All Yours》，並帶着主打歌《ONE》回歸。

ASTRO今天推出新專輯，希望粉絲能感受到他們成長了的魅力。（Fantagio）

雖然ASTRO忙完見面會，又要繼續準備專輯，但他們都特意抽時間接受《香港01》訪問，與兩年沒有見面的香港粉絲問好。新專輯《All Yours》是ASTRO的第二張正規專輯，6位成員更用心地準備了「ME」、「YOU」和「US」三個版本。主打歌《ONE》除了有組合獨特的清涼感外，亦加入了強烈的色彩和力量他們早前也講到：「我們最近正在認真準備中，想起要給大家展現新面貌，我們都很緊張…」希望粉絲喜愛這張專輯外，見證他們成長的魅力及唱功。

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ASTRO今年內或會推出全由成員親自製作的專輯？（Fantagio）

ASTRO作為涉獵歌唱、演戲及主持等多個領域的「全能組合」，他們也有提及想於今年挑戰的新嘗試。他們講到：「我們以前就討論過，想了解多點作曲和作詞。我們一直都有在學習寫歌，希望有一天，能用自己創作的音樂填滿整張專輯。」似乎粉絲能夠期望ASTRO成為全能創作型組合後，為大家送上一張只屬於組合6人色彩的專輯。

疫情前ASTRO定期會來香港見粉絲，6人也表示想念兩年沒見面的大家。（Fantagio）

距離ASTRO上次來港已經兩年多，疫情過後他們最想在香港看夜景外，為食的他們更表示「講起香港美食就流口水了！」，但講到最想見到的當然是香港粉絲。ASTRO表示尤其想將上月舉行的見面會帶到香港，親身在粉絲面前展示他們的新表演。雖然礙於疫情，至今也未有見面的機會，但ASTRO一直沒有忘記在香港的粉絲，希望大家能耐心等待一同過愉快時光的日子。

雖然今年見面會只能通過網上形式見大家，但ASTRO都覺得特別新鮮有趣。（Fantagio）

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