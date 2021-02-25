TRI.BE專訪︱少女時代Yuri表妹宋善出道　集韓台日成員不怕難溝通

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-25 13:30

韓國新人女團TRI.BE剛於本月17日出道，由4位韓國成員宋善、今夏、賢彬、素恩，兩位來自台灣的Kelly、Jia，及日本成員未來組成，是知名音樂製作人新沙洞老虎2021年強勢打造的女團。TRI.BE忙住新歌《DOOM DOOM TA》宣傳外，亦接受《香港01》訪問，率先與香港粉絲打招呼。

TRI.BE除了是女團EXID LE有份打造的女團外，宋善更是少女時代Yuri的親表妹，因此未出道就已備受關注。被問到7位成員出道的心情，她們表示能以TRI.BE一員出道特別激動又幸福，承諾會展現組合最好的一面，請大家多多期待之後的活動。被問到前輩LE有否給予任何意見，宋善講到：「她說現在你們已做得很好，不用緊張，只要向大眾展示原來的模樣就足夠。」向前輩表達感謝的心。

TRI.BE強勢出道，勢做領導全球音樂市場的K-pop女子組合。（FB/@tribedaloca）

按圖認識一下TRI.BE 7位成員：

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TRI.BE集合來自韓國、日本及台灣的成員，被問到曾否出現過言語溝通問題，賢彬分享第一次見面時的確曾有不便，但現時7人已是單看一個眼神就能互相讀心的關係。當中今年19歲的台灣成員Kelly林韋希，出道前曾參與內地秀選節目《青春有你》第二季，雖然第一輪就遭到淘汰，但她講到：「我覺得自己學了很多，特別在拍攝綜藝節目上，也從其他練習生身上學到好的唱跳技巧。」可說是獲益良多。

TRI.BE特別學定廣東話，留待能親自來香港見大家的一天大派用場。

TRI.BE作為2021年大勢新人之一，她們今年以年末新人獎和Billboard榜單為目標。雖然暫時未有機會來港，親自向香港K-Pop粉絲好好介紹自己，但她們已相當用心率先練定廣東話說「我愛你」冧粉絲。見到TRI.BE 7位成員充滿幹勁，以及自信展示新世代女性態度的一面，實在非常期待她們有機會成為領導全球音樂市場的K-pop女子組合！

TRI.BE集合三國成員，期待她們在海外大放異彩。（Twitter/@tribedaloca）