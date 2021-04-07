勁歌金曲｜張敬軒感慨歌手共聚感覺久違：終於都有個新開始

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-07 02:03

曾志偉回巢無綫（TVB）擔任副總經理後積極改革綜藝、音樂節目，周二（6日）《勁歌金曲》在改版後首次舉行錄影，三大唱片公司亦有派員出席，場面星光熠熠。張敬軒坦言有種樂壇頒獎禮的感覺：「好耐都冇見過唱片公司嘅工作人員，唔單止係疫情嘅關係，呢幾年冇見到有咁多間唔同嘅唱片公司；尤其是我自己係四大（環球）出身，喺TVB重新見返佢哋嘅藝人我覺得好好，終於都有個新開始，久違咗嘅氣氛，希望製作團隊比多啲機會我哋同新一代嘅歌手去宣傳自己。」

張敬軒透露製作組嘗試在節目投放新元素：「的確同以前嘅《勁歌金曲》好唔同，始終時代唔同咗，我哋每一個人都要與時並進。」（陳順禎攝）

近日《俏郎君》奪下五台冠軍的佳績，是日他就首次演出同在專輯《The Brightest Darkness》中的《Sweet Escape》：「今年都會繼續派呢張專輯裏面嘅歌，希望大家多啲了解呢張唱片。」最新唱片中的17首歌曲風多樣，《Sweet Escape》又與《俏郎君》的風格截然不同，問起是否想改變一下曲風，張敬軒笑言：「其實我早期喺香港發展都係以R&B為主，但係始終每一個時期有每一個時期嘅Trend，當佢冇呢個風氣嘅時候，自己一個人做又冇乜癮，呢幾年世界上又多咗用R&B同Hiphop做元素，不過廣東歌要將啲音扭來扭去又有啲難度，但我自己都係鍾意R&B。」

香港樂壇人才濟濟，張敬軒表示大家久違聚首一堂，有種樂壇頒獎禮的感覺：「尤其是我自己係四大出身，喺TVB重新見返佢哋嘅藝人我覺得好好，終於都有個新開始。」（陳順禎攝）

新版《勁歌金曲》現場更增設樂隊伴奏，問引起會否覺得形式上與ViuTV的《Chill Club》相似，張敬軒指：「唔同Band leader感覺已經唔同，Band leader玩Rock或者Jazz個Vibe都會好唔同，好嘅樂隊同音響第一個受益者一定係歌手，然後就係觀眾。」至於連續出席兩台音樂節目會否有比較，他就表示：「唔需要有比較，兩個台嘅歷史唔同、定位、受眾亦都唔同，反而作為歌手應該把握唔同平台，亦唔單只係電視台，都包括網絡同電台。」

估唔到隔住個口罩都有軒仔表情包：

張敬軒將於周三（7日）發布一個名為《魂遊記》的南音計劃，並由阮兆輝作曲、黃詠詩填詞兼編劇，一向深愛本土文化他說：「冇任何疑心即刻就應承，作為流行歌手自己亦都應該成為一個橋樑，令年輕嘅朋友認識傳統藝術，可能00後都少聽我哋呢代啲歌，利用自己仲喺呢個行業做多啲。」他又解釋南音的獨特意義：「始祖未必由失明人士開始，但唱南音係好多失明人士賴以為生嘅表演，亦令南音更加普及；今日我分享完之後好多網友都話好鍾意粵曲、聽大戲，好多人都混淆咗其實南音唔係大戲，係屬於南粵地區嘅獨有曲藝。」