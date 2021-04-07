Eric Kwok任新版《勁歌金曲》有份度橋：呢個節目可以再精彩啲

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-07 00:58

曾志偉回巢無綫（TVB）擔任副總經理後積極改革綜藝、音樂節目，周二（6日）《勁歌金曲》在改版後首次舉行錄影，三大唱片公司亦有派員出席，場面星光熠熠。為新版節目擔任主持的Eric Kwok（郭偉亮）坦言甚緊張：「始終唔係太多主持經驗，但見到咁多同行朋友嚟撐場都開心。」Eric為了節目更出謀獻計：「呢個節目可以再精彩啲！有個環節係歌手帶新歌上嚟，靠現場觀眾話畀佢哋聽鍾唔鍾意同意見，對歌手嚟講可能都係壓力，估唔到佢哋又肯大膽地接納，我諗都會幾精彩，雙方都唔知對方會講啲咩。」

Eric Kwok、糖妹與Oscar（涂毓麟）為新版《勁歌金曲》擔任主持。（陳順禎攝）

除了增設交流環節，令歌手可以直接面對觀眾意見，新版《勁歌金曲》現場更增設樂隊伴奏，問會否覺得形式上與ViuTV《Chill Club》相似， Eric Kwok則說：「好多有質素嘅音樂節目都有呢個Set up，大家一齊做得好樂壇就愈好，希望有競爭就會有更好嘅質素。」Eric Kwok說到接下來都會相繼在兩個免費電視台出現，問起兩者分別，他就說是受眾不同：「兩者做法好唔同，一邊負責呢種觀眾，另外一邊就負責另一種觀眾。」

Eric Kwok坦言甚緊張：「始終唔係太多主持經驗，但見到咁多同行朋友嚟撐場都開心。」（陳順禎攝）

Eric Kwok真係好似Iron Man：