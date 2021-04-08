陳倩揚被揭逼兒子短時間內考小提琴　網友：之前又話自己唔chur

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-08 15:45

現今不少家長都想「望子成龍，望女成鳳」，所以好多時都會幫小朋友報讀興趣班，好讓其十八般武藝樣樣精，進入心儀學校的機會亦大好多。近日，就有一名網友在Facebook的家長專頁中爆料，指出某女司儀心機重， 為了讓自家小孩進入知名小學而對小孩逼得太緊，同之前講不會太CHUR小朋友的講法有所出入，最後還附上一條link顯示，原來該「怪獸家長」就是前港姐陳倩揚。

陳倩揚一共生了三位小朋友。（chansinyeung@IG）

據網友指出，這位女司儀為了讓兩位公子進入知名男小學而無所不用其極，要求樂器老師用幾個月時間學五級考試歌，並指他們最後成功插班入讀，還指出該女司儀是雙面人：「唔好見呢位女藝人司儀平時冇嘢咁，之前又話自己唔chur兩位公子，實際上不知好chur，而且機心好重，唔好俾佢呃到大家。」還附上一條link顯示了一間音樂學校的專頁，上面清清楚楚寫明：「陳倩揚寶貝兒子陳羲廷跟隨本校小提琴主任學習僅數個月，在短暫的時間就準備好考英國皇家音樂學院五級小提琴考試，並獲得Merit佳績。」由此可見，證明了網友講的女司儀就是陳倩揚。

網友在家長專頁中貼post。（facebook截圖）

而這一則貼文隨即引來不少家長留言討論，紛紛激讚陳倩揚的兒子的確有天份：「如果一個小朋友冇天份，點 chur都無用」﹑「證明佢小朋友小手同睇譜都幾叻」﹑「幾個月可以考到5級真係好叻仔」等，又指出身為一位藝人要維持形象這回事大家已經心知肚明「有名你叫偽人，咁都信佢講？」另有網友指出可能是有人眼紅而已：「佢搶左你插班生個位？」大家議論紛紛。

網友都表示藝人要維持形象這回事，大家已經心知肚明。（chansinyeung@IG）