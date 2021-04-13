啦啦隊女神後空翻失手折頸　超驚慄畫面嚇窒網民：她一直在玩命！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-13 18:15

李恩菲（菲菲，本名：李庭瑀）是台灣啦啦隊「Rakuten Girls」成員，近來登上節目熱舞競賽時，卻因為地板太滑，導致後空翻時不小心重摔，臉跟頭都直接撞向地板，畫面震驚眾人，現場也有不少人發出驚呼聲，而她當下並未因此慌了手腳，反而鎮定地繼續完成表演，反應被讚相當敬業。

在8日播出的節目《綜藝大熱門》中，李恩菲穿上全黑性感套裝，在鏡頭前隨著音樂熱情飆舞，不僅展現精湛舞技，還與搭檔們一起進行一連串高難度地板動作。

怎料，當輪到李恩菲做出後空翻動作時，卻因為地板太滑，不慎失誤，當下不僅臉部、頭部重摔地板，脖子頓時也往後折，怵目驚心畫面震驚全場，就連主持人吳宗憲、Lulu看了也不禁大喊了好幾聲，替她捏了一把冷汗，現場不少人驚呼「小心」、「好可怕」，也有人大讚「哇賽！好強喔」。

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李恩菲事後受訪坦言：「我剛剛是要往後翻一個，可是地板很滑，我整個直接敲到頭。」面對吳宗憲提議要不要再挑戰一次？她表示：「可是地板很滑…。」一旁眾人也勸退、認為「很危險」。她無奈透露，「我剛剛彩排都沒有失誤，結果今天太滑，但是還是要繼續跳完。」

不過，Lulu仍暖心給予她好評：「她跌完還是很漂亮。」不少網友也認為她表現相當敬業、紛紛留言大讚「菲菲超級敬業的」、「撞到頭那下很大力，頭都紅腫了，真的要小心，不想輸硬表演完，不錯」、「辛苦了」，她本人事後也在影片底下留言三個愛心來回應熱情網友。

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