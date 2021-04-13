梁祖堯揭MIRROR二子最難「調教」：姜濤本身已經好紅！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-13 21:15

人氣炙手可熱的MIRROR 12子，周一（12日）拍畢《調教你MIRROR》，梁祖堯隨即上載合照指這是一趟充滿愛的旅程：「加油，兄弟們！我會和你們一直同行！好開心認識你地，多謝你哋嘅信任和愛。」而經過這些天的日以繼夜的相處，12子亦變得更團結，Ian（陳卓賢）的臉上久違回復笑容。在《ViuTV5周年：繼續向前》當天，12子拍了一半暫時出Camp，MIRROR的經理人花姐（黃慧君）亦指：「佢哋互相照顧多咗，以前做訪問大家會覺得唔係自己講嘢就唔關事，佢哋可能一齊生活完，更加了解對方，就死都要黐住，佢哋長大唔再黐我都幾呷醋。」

梁祖堯預期的另一位最難調教的成員是人氣王姜濤。（梁碧玲攝）

作為「調教師」的梁祖堯，問起12子中誰最難調教，他就說：「一開始我覺得最難嘅會係Ian，始終佢比較Cool同抽離。」不過Ian的開心見誠令他喜出望外：「Ian真係肯同我哋傾偈，我想像唔到佢會流出真實嘅眼淚，我冇諗過佢會喊，或者呢種男仔會喺大家面前喊」花姐同樣對Ian落下男兒淚感到驚訝：「我收到呢張相嘅時候，完全估唔到係Ian，我好開心佢可以交真心出嚟！」

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梁祖堯預期的另一位最難調教的成員是人氣王姜濤：「因為姜濤本身已經好紅，又好有思想，冇乜需要調教佢，我亦都唔知佢會有幾信任我，平時喺化妝間撞到佢都好客氣『祖堯老師您好』，我心諗老咩師我都冇教過你。」作為與姜濤相處最密的經理人花姐亦直指姜濤不易與人交心：「好似有道門咁。」不過梁祖堯笑指破冰的過程比他想象容易和快捷：「原來我只要肯同姜濤猜15、20就OK，但佢又唔係飲酒，純粹係玩輸咗俾佢彈額頭，我冇見過呢個咁開心嘅佢！」