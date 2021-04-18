開機儀式全程黑面被封中國版金正賢　李宏毅疑嫌棄女主角唔夠靚？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-18 21:00

韓國男演員金正賢（又譯：金正鉉）早前被踢爆三年前受前女友徐睿知要求下刪走與女演員的愛情戲，兼且於電視劇《時間》記者會上黑面對住同劇的女主角少女時代成員徐玄和傳媒，沒有肩負演員的責任而受到眾矢之的，演藝生涯受到極大打擊。然而，中國內地近日都有類同事件發生，22歲男演員李宏毅日前出席新古裝劇《皇后劉黑胖》的開機儀式時全程對女主角黑面，被外界狠批不敬業欠風度，更被封為中國版金正賢。

金正賢於2018年7月與徐玄以男女主角身份出席電視劇《時間》的製作發布會，當時他因為全程黑面兼拒絕與徐玄撓手合照而被批評態度惡劣（VCG）

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在《皇后劉黑胖》劇組公開的開機儀式照片中，李宏毅全程卻皺着眉頭黑着面心情似乎很糟糕，身旁的女主角辣目洋子（本名：李嘉琦）雖然滿面笑容，與旁人亦有講有笑，然而一轉頭見到黑面的李宏毅後面露難色，表現得不太舒服，而該個畫面被影低後火速在網上瘋傳。

李宏毅全程卻皺着眉頭黑着面心情似乎很糟糕，身旁的女主角辣目洋子則全程滿面笑容。（微博：@網劇皇后劉黑胖）

該個畫面被影低後火速在網上瘋傳。（微博圖片）

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有網民質疑，李宏毅過去曾經主演過《惡魔少爺別吻我》、《誰的青春不迷茫》及《天雷一部之春花秋月》等劇集都表現專業，如今卻突然一百八十度大變令女主角辣目洋子難堪，疑是因為她與其他女星相比顏值和身材大跌，才會展現出一臉嫌棄的樣子。雖然黑面原因純屬猜測，但不少人都狠批不能是什麼原因，作為演員都不應該在公開場合黑面：「不喜歡可以不接」、「想掙錢就拿出點誠意」、「本來就不紅還擺臭臉給誰看」、「何必把自己搞得那麼清高 有什麼可傲的」、「一副不情不願的樣子」、「沒風度沒禮貌」。

李宏毅過去曾與不少靚女演員合作。（《惡魔少爺別吻我》宣傳海報）

引發外界估計他如今黑面是嫌棄辣目洋子的外貌。（微博：@辣目洋子）

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