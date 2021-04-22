愛x死x機械人2｜Netflix爆紅18禁動畫第二季預告曝光　色情又血腥

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-04-22 13:30

Netflix在2019年推出的動畫《愛x死x機械人》（Love Death & Robots）受到廣大觀眾喜愛，如今粉絲期待的第二季公開正式預告，更多詭異、獵奇與動人的故事將在5月24日上架。

《愛x死x機械人》由《破案神探》（Mindhunter）主創David Fincher以及《死侍》（Deadpool）導演Tim Miller共同監製。第一季共有十八個故事，單集時長落在5到15分鐘左右，由世界各地的動畫製作團隊各自打造，包括匈牙利、法國、加拿大、韓國等。

故事題材從科幻、奇幻、恐怖到黑色喜劇包羅萬象，主題包括種族歧視、政府威權、戰爭、自由意志以及人性等。創作形式多元從傳統的2D至擬真3D動畫皆有。

第二季加入《功夫熊貓2》、《功夫熊貓3》導演Jennifer Yuh Nelson擔任導演監督角色，部份故事延續第一季的18禁風格，將有赤裸巨人、聖誕惡魔、失控機械人等異想生物登場。

慎入！點圖放大看《愛x死x機械人》第二季預告精彩場面👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

此外，預告最終也公開另一個好消息，那就是確定會有第三季，而上線年份則定於2022年！

延伸閱讀：

Netflix今年推出40部原創動畫！《極道主夫》、《終末的女武神》接續上線

基努李維創作漫畫《狂戰士》影視化！聯手Netflix打造真人電影、動畫影集

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】