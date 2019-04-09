【愛死機械人．劇評】繼《黑鏡》後再突破　色情暴力下的當代神話

我們已經習慣打開手機玩Whatapps、狂碌Facebook和IG、喪睇Youtube的生活。這樣習慣使我們從這行文字到那段影片的專注時間越漸縮小，各種資訊、娛樂充斥着我們的上班下課、上床下車，甚至沒辦法好好地看完一集半個小時的電視劇。在這樣的時代裏，如何吸引觀眾的黏着度，是各大影音內容平台的挑戰。

《愛x死x機械人》之〈 三個機械人〉劇照

繼《潘達斯奈基》後，串流巨擘再次打造神作

身為內容產業的龍頭，Netflix可以說是相當努力。比如說：在年初左右上映的《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）大玩後設選項，把電影更推向追求互動的娛樂形式。又比如說，今天要介紹的這部Netflix影集《愛x死x機械人》（Love, Death & Robots），以一種短篇小說特有的、精煉而鋒利的敘事，交織着性欲、血腥與暴力，一點點地讓我們沉溺於這個殊異的動畫世界。

由18部獨立動畫短片組成的炫目世界

我之所以認為《愛x死x機械人》是Netflix對現代娛樂體驗的一種嘗試，是基於以下幾個特點：首先，一共18集的內容雖然乍看之下讓人吃不消，但每集長短不一，從6分鐘到17分鐘，幾乎每一部都能輕鬆地在短時間內看完，讓缺乏長時間注視力的觀眾也能享受；再者，除了些許集數的重複，基本上每集的主創者都來自不同的國家與創作背景，而捨棄以真人為主的製作形式也使得每集的內容、畫風各成風味，讓上釣之後的觀眾總是期待下一集的主題與設定，也總想着還有甚麼可能。

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+ 20 + 19 + 18

第三，由於創作風格各異，唯一約束這些作品的主軸，便是由標題所構成的「愛」、「死」與「機械人」，所以延伸着這3個關鍵字而來的不免是當代影音視野中最吸睛的「性」、「暴力」與「科幻」，一波波高刺激的影像在極短的時間內播映於眼簾，讓人停不下手。就這樣，短小、變化、刺激，3個元素反覆翻轉，讓沒耐性的觀眾一不小心就看完整季，卻仍意猶未盡，忍不住還要上網評價支持自己最喜歡的某幾集，形成討論的循環圈。不得不說，Netflix這招實在相當高招。

《愛x死x機械人》之〈架空歷史〉劇照

現代哲學：深度思考的娛樂化

此外，在瀏覽網路上的討論時，我也發現人們喜歡在短篇故事裏面找寓意，所以不特別意外的，許多讓人喜歡的集數，多少都帶有點哲學省思。例如：第3集〈目擊者〉（The Witness）對循環輪迴的看法；第7集〈天鷹座裂縫之外〉對世界真實的探究；第12集〈魚夜〉（Fish Night）中絕美的愉悅與隨之而來的殘酷；第14集〈茲瑪藍〉（Zima Blue）裏回歸初心的禪意。

在一片喧嘩的娛樂裏，人們仍然渴望省思、渴望說出一點甚麼來。也正因如此，過去繁重的哲學思索被碎裂成簡易的三言兩語、或者嘎然而止的懸念。大眾所期待的，是一點點在地鐵車廂內、或者走在路上時可以想到的概念，而不是一眾哲士嘮叨的辯證。

唔止一集以香港為背景！點圖看更多《愛x死x機械人》之〈祝你順利〉劇照▼

+ 6 + 5 + 4

所以《愛x死x機械人》在網路社群上的大紅大紫，不只是因為它提供一種新的娛樂體驗，更在於它給出一套符合現代人們生活型態的娛樂哲學，人們在觀看影集時不會覺得自己是無腦的觀眾、更是燒腦活動的參與者。Netflix的精明正是在於把人類對於思考深度的追求也娛樂化，淺嚐即止、卻又意味深遠。可以說，《愛x死x機械人》是現代人的希臘神話，它暴力血腥又不乏各種警示寓意。而做為神話幕後的推手，Netflix是當代最靈巧的說書人，它不再講故事了，而是要你說給自己聽。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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