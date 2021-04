Netflix製作「黑豹」紀錄片　紀念特輯限時上架30日

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-04-15 11:30

已故美國男星查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)今年憑兩部Netflix電影《藍調天后》(Ma Rainey's Black Bottom)及《誓血五人組》(Da 5 Bloods),獲提名角逐不同的電影獎項,其中他憑前者成為金球獎影帝;亦憑後者奪得紐約影評人協會最佳男配角獎。早前Netflix宣布將推出全新紀錄片《Chadwick Boseman: Portrait of an Artist》以表揚他的成就,而官方今日公開了紀錄片首條預告。

查特域克保斯曼(右)憑「黑豹」一角風靡全球。(IMDb 圖片)

《Chadwick Boseman: Portrait of an Artist》的預告長近1分半鐘,預告一開始是查特域克保斯曼的旁白:「我是一位藝術家,人們稱我為演員。我不一定會稱自己為演員,我會稱自己為藝術家。」之後鏡頭就落到曾與查特域克保斯曼合作過的演員身上,其中包括奧斯卡影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)、奧斯卡最佳女配角維奧拉戴維斯(Viola Davis)、《黑豹》女星Danai Gurira及《藍調天后》的美國資深黑人男星Glynn Turman等。

查特域克保斯曼憑《藍調天后》成為今屆金球獎影帝。(IMDb 圖片)

曾在《藍調天后》與查特域克保斯曼合作的維奧拉戴維斯及丹素華盛頓在預告中談到「查特域克保斯曼總是非常投入其作品」。維奧拉戴維斯稱:「當你知道他與你同場演出時,你必須加倍努力。他會看著你的演出,而他超級專注其作品,他的演出。這就是查特。」

與查特域克保斯曼合作《藍調天后》的維奧拉戴維斯談到他昔日的合作伙伴。(《Chadwick Boseman: Portrait of an Artist》預告擷圖)

除了合作過的演員外,還有與查特域克保斯曼合作過的導演,其中包括曾獲奧斯卡最佳改編劇本獎的Spike Lee與Brian Helgeland及曾獲東尼獎最佳音樂劇導演獎的George C. Wolfe等。《Chadwick Boseman: Portrait of an Artist》將在本月17日在Netflix上線,而且僅上映30天,然而目前香港Netflix未有上映消息。

除此之外,Marvel Studios總裁Kevin Feige曾稱不會透過CGI或重新選角去把「黑豹」鐵查拉(T'Challa)復活。然而近日有粉絲卻認為,Marvel Studios為了延續查特域克保斯曼的傳奇,應該為「黑豹」這角色重新選角,目前聯署人數超過3,700人。