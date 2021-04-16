【Netflix】《不死喪軍》新預告出爐　僱傭兵惡鬥進化版喪屍軍團

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-16 15:00

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）上月中上架時，頓成網絡熱話。在差不多約一個月後，導演帶來最新作品《不死喪軍》（台譯：活屍大軍）（Army of the Dead），而電影首條正式預告在4月14日終於出爐，短短3分鐘的片段已經顛覆了大家對喪屍的既定認識。

目前已經有粉絲聯署要求華納兄弟「恢復薩克薛達的電影宇宙」，但在這之前，先觀看薩克薛達的「不死喪軍電影宇宙」。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

《不死喪軍》由薩克薛達執導；並由在Marvel電影宇宙中飾演「毀滅者達拉斯」的戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）主演，其他演出者還包括曾在《黑魔后：沉睡魔咒》中飾演年輕黑魔后的英國女星Ella Purnell、墨西哥女星Ana de la Reguera、美國黑人男演員Omari Hardwick及日本男星真田廣之等。

最初環球影業和華納兄弟計劃將《不死喪軍》定為2004年上映的《活死人凶間》續集，可以最後合作告吹。（《活死人凶間》劇照）

據了解，最初環球影業和華納兄弟計劃將《不死喪軍》定為2004年上映的《活死人凶間》續集，並由荷蘭導演Matthijs van Heijningen Jr.執導。可惜經過多年的商討，最終計畫胎死腹中。其實當時《活死人凶間》，導演薩克薛達憑不足3,000萬製作費拍，成功締造超過1億美元全球票房收入，這一仗也讓薩克薛達一炮而紅。最終在17年後，薩克薛達與Netflix帶來《不死喪軍》，電影將在下月21日全球上架。

薩克薛達與Netflix合作，帶來全新喪屍電影《不死喪軍》。（IMDb 圖片）

《不死喪軍》講述喪屍傳染病大爆發後，拉斯維加斯淪為被封鎖的廢墟。戴夫巴蒂斯塔飾演的史考特過去在喪屍大戰中戰功彪炳，但如今已經退休，並在一間漢堡店工作。某天，賭場老闆田中布萊找上他，提出一個委託，要求他在32小時內取回放在賭城大道地下金庫裡的200萬美金，皆因在32小時，政府即將用核彈轟炸整座城市。於是史考特組成隊伍，答應田中布萊的要求。

史考特及其團隊輕鬆闖入金庫，但之後才是戲碼。（《不死喪軍》預告擷圖）

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從預告可以見到，雖然他們闖入賭場金庫，然而卻發現周遭有一群非常聰明、速度敏捷的進化版喪屍出現。進化版喪屍不僅有組織，而且還有喪屍老虎，他們已經有智慧去控制其他物種，究竟史考特及其團隊如何應對呢，下月21日自有分曉。除了這部正傳電影外，薩克薛達已經籌備了「不死喪軍宇宙」，其中前傳電影《不死喪軍前傳》及衍生動畫系列《不死喪軍：拉斯維加斯的陷落》，前者由《不死喪軍》德國男星Matthias Schweighöfer負責執導兼主演。