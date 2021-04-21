大叔的愛︱黃德斌接連拍ViuTV劇　對回歸TVB態度開放：想自由做嘢

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-21 18:30

ViuTV購入日本大熱BL劇《大叔的愛》，由黃德斌飾演部長KK、炙手可熱的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）飾演凌少牧，二人均對Edan（呂爵安）飾演的田一雄一往情深，由於原版已經氣勢如虹，令一眾鏡粉未播先期待。周三（21日）劇集舉行探班活動，黃德斌早在《太平紋身店》已經與MIRROR成員姜濤及Lokman（楊樂文）合作過，他就對這班年青偶像讚不絕口，更指看過MIRROR的MV。：「佢哋各方面都非常好，同佢哋合作好開心。」問到作為前輩有否向他們過幾招，德斌就指：「唔使啦，佢哋好叻！」

+ 3 + 3 + 3

談起《大叔的愛》就少不了BL的親密戲份，不過德斌就透露本次沒有咀戲，不過就有裸露戲：「冇咩尷尬，演戲喺角色裡面需要做咩就做咩。」至於當初應允參演的原因，他就說題材吸引：「最重要係我覺得呢個係瘋狂喜劇，我一直都好想嘗試喜劇，尤其是咁瘋狂嘅就好想接！」接連兩部作品均與ViuTV合作，問起與TVB的分別，他指：「拍攝嘅模式大同小異，但演繹上同之前完全唔同，係未嘗試過嘅角色。」黃德斌在2017年離巢無綫，問起經人事變遷日後的合作空間，他就說：「其實我出咗嚟咁多年都係抱開放態度、想好自由咁做嘢，如果我覺得合適的話，邊度搵我即使係非洲都會去。」