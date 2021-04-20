《婚姻故事》荷里活離婚專家　安祖蓮娜祖莉、尊尼特普都幫襯

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-20 21:00

「每段感情，都是可以交易的便宜貨——這聽起來可能很冷酷，但這是事實。」這段驚人之語出自勞拉．瓦瑟爾（Laura Wasser）之口，她是荷里活金牌離婚律師，經手過安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）和畢彼特（Brad Pitt）、尊尼特普（Johnny Depp）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等多位巨星的離婚官司，被稱為「荷里活離婚女王」。現在她手頭上最大的項目，是鬧得沸沸揚揚的Kanye West和Kim Kardashian離婚大戲，涉及分割的財產高達22億美元。

「感情總是有條件的，雖然很多人會說，『啊，我無條件地愛著你blabla』，但無論是父母、配偶還是孩子，背後的感情都是有價的。」對於這位離婚女王而言，「有價」首先就體現在她高昂的收費上——如果你要找她打離婚官司，首先要支付2.5萬美元訂金，每小時諮詢費用高達950美元。她也很少會代理身價千萬美元以下的客戶。相應的，勞拉．瓦瑟爾會在合理範圍內，完美地解決你的問題。這也讓她在荷里活的口碑居高不下，找她「離婚」的客戶絡繹不絕。如今，53歲的勞拉身價已經超過6600萬美元。

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對於像蒼蠅一般的美國八卦媒體而言，勞拉．瓦瑟爾就是一塊肥肉，她的日常出行總有狗仔悄悄尾隨其後，想看看她又和哪位大明星有接觸，以此推測下一個大新聞的到來。自從今年2月為金．卡戴珊遞交了離婚訴狀後，前來向她挖料的媒體數不勝數，因為這場22億美元的天價離婚案，勞拉成了荷里活的輿論中心，但狗仔從她嘴裡挖不出任何真料。因為最近人氣暴漲，勞拉接連登上了紐約時報、VOGUE的版面接受專訪，即便如此她也不會輕易透露客戶的相關細節。「我從未公開討論過任何一個經受過的案件，包括現在的Kim Kardashian。」勞拉堅定地說道。

相反，客戶們對於勞拉總是津津樂道，幾乎沒有差評。賓艾佛力（Ben Affleck）就曾在接受媒體採訪時這樣形容他的這位離婚代理律師：「勞拉在工作時展現了她獨有的才能：培養同理心而非仇恨的才能。」尊尼特普最近的這場離婚官司也是勞拉代理的，在他與安芭赫德因為家暴醜聞鬧得滿世界皆知的時候，尊尼特普聽從了勞拉的建議，獨自跑到小島上隱居，躲開了紛紛擾擾。他的朋友對媒體透露：「尊尼特普其實並不太擔心這場官司，因為他請了勞拉．瓦瑟爾。」

勞拉對於案件的處理方式非常佛系，而且的確處處為客戶著想，把賺錢放到了第二位——當然她有底氣，知道自己永遠能賺到更多。她甚至會對前來諮詢的人開門見山：「要找我打離婚官司可不便宜，這2.5萬美元訂金，留給孩子不好嗎？」在安祖蓮娜祖莉和畢彼特的離婚案中，勞拉擔任了祖莉的離婚律師。當時那場官司涉及到兩人的6個孩子和27億美元資產如何分配，全世界都在等著看好戲。沒想到在兩人結婚前，勞拉早就為他們定清楚了婚前協議，雙方共享子女監護權，婚前財產各自帶走，婚後財產平分為子女設立信託基金，有條有理清清楚楚。

勞拉試圖盡量在遠離輿論壓力的情況下解決客戶的問題。在祖莉的這場離婚案中，她特地在艾美獎頒獎典禮當天向法院提交離婚文件，這樣第二天報紙上都是艾美獎的消息，祖莉的離婚官司就能少許多不必要的關注。但這件事情的後續並不完美，祖莉一意孤行選擇將事情在媒體上放大炒作，勞拉表示對此愛莫能助，和祖莉結束了合作關係。

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佛系離婚的獨門訣竅

勞拉．瓦瑟爾的父親丹尼斯．瓦瑟爾也是一位頗有來頭的荷里活金牌律師，同樣經手過多位老牌巨星的離婚官司，客戶包括斯史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、奇連伊士活（Clint Eastwood）、湯告魯斯（Tom Cruise）等。勞拉從小在比華利山長大，身邊的朋友都是荷里活明星的後代和美國頂級富豪子女，所以對於有錢人的心態她知根知底，因為她自己就是這樣的環境中成長起來的。在從加州柏克萊大學畢業後，勞拉進入洛約拉法學院拿到了法律博士學位。幾年後跟著父親的步伐走上了職業律師的道路，父女倆合開了一家律所，專營荷里活大人物們的離婚案子。

她的成功，很大程度上來自於非常清楚這些名人客戶的需求，他們要什麼、害怕什麼，都明明白白，精準把握客戶的痛點。在自家的律所樓下，她特地花了不少錢自建了一座地下車庫，就是為了能讓那些明星客戶來找她談事時能盡可能隱蔽行蹤，不被狗仔攪局。勞拉知道明星客戶們不願意因為私事引來太多外界關注，所以會盡可能降低離婚的曝光度。當她同時有幾件大案子在手上時，她會挑好時機同時把離婚文件一起提交，以便於媒體分散注意力。「我會告訴客戶，自己同時還代理了其他人的離婚官司，建議他耐心等待提交離婚文件的時機，但不會告訴他具體是誰，當然很快他會自己知道的。」在勞拉經手的明星離婚案件中，大多數都是以庭外和解告終，對於離婚官司來說這樣的結果對於雙方和子女的傷害都是最小的，也不至於在媒體上被過分渲染負面八卦。

對於這樣的套路，勞拉有著獨門訣竅。她會花高價聘請一些已經退休的老法官，和明星客戶一起坐在她的辦公室裡，把案件攤開揉碎了好好盤一盤。請這些私人法官的金額高達每小時1000美元，甚至比勞拉自己的諮詢費還要貴，但對於快速解決案件很有幫助。因為這些老法官的經驗豐富，調解能力也很強，會很清楚地為客戶分析，如果最終在法庭上宣判，會產生怎樣的後果。聽勸的客戶往往就接受了庭外和解，也為自己免去了很多不必要的麻煩。

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「婚姻，你真的準備好了嗎？」

在去年大火的奧斯卡提名影片《婚姻故事》（Marriage Story）中，蘿拉·鄧恩（Laura Dern）飾演的離婚律師諾拉在現實中的原型，就是「離婚女王」勞拉．瓦瑟爾，甚至有一幕就是在她真正的辦公室中拍攝的。「刑事律師看到的是一個壞人最好的一面，而離婚律師會看到好人最壞的一面。」這句名台詞，在律師圈是冷酷的常識，但並不是勞拉自己的行事方式。她更樂於通過和平的手段解決問題，而不是像電影中那樣在法庭上鬧得雞飛狗跳。

勞拉自己就經歷過一段失敗的婚姻，25歲那年她嫁給了一個西班牙人，婚姻只維持了短短的14個月，最後離婚收場。這也是她人生中第一個離婚的案子，「客戶」就是她自己。後來她又經歷過幾段親密關係，也和男友生了孩子，但從沒有過再結婚的念頭。如今的她帶著兩個孩子住在洛杉磯，衣櫥裡滿是Alaïa，Christian Louboutin和Prada，是一個時尚獨立的成功女性，這樣的人設也被搬到了《婚姻故事》中。

因為自己曾身處其中，所以勞拉對於婚姻的本質有著自己的看法。「婚禮的確是人一生中最美好的一天，但當第二天早上，醒來轉過頭面對身邊那位鼾聲震天的另一半，你會意識到餘生就將這樣度過了，你真的做好準備了嗎？」而當萬不得已要選擇離婚時，勞拉會建議客戶要將情感和法律分開，特別是有孩子的客戶，要將孩子的感受放在首位。「對於孩子而言，能有一對快樂的父母是最重要的，即便他們已經分開了，也遠比在一起相互折磨好得多。」