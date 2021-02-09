鄭爽代孕風波｜日本情況更失控？富二代想生夠1千個「造福世人」

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最近，娛樂圈的「瓜」真是一個接一個的連綿不斷。其中，最令大家瞠目結舌的一條大瓜當屬「鄭爽代孕棄養」這一條，就連日本網友也在高度關注此事的發展。

不僅如此，還有背後牽扯出的「代孕是否合法」等問題，也一併被大家所關注，想必大家經過幾天時間的努力，已經把整個事件的來龍去脈弄得清清楚楚了。日站君這幾天也沒閒著，抱著好奇心翻看了許多日本關於代孕的相關新聞，發現這條灰色地帶，不僅是中國，整個世界都對它予以注視！

代孕產業的灰色地帶　代理孕母遭剝削　紀錄片揭早產兒被當醫療廢物拋棄（點圖繼續閱讀）：

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代孕，讓生命的價值變得可以量化，變成了冰冷的買賣，甚至可以隨意處理。代孕的本質就是階級剝削。如果一旦撕開這個口子，讓卵子可賣，子宮可租，讓生育自由不加以限制，那麼生命本身的珍貴，又該從何而談？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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