敷衍玩《狼人殺》陳零九遭批評　發長文道歉坦承「有點職業倦怠」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-02 20:00

娛樂百分百的招牌單元《凹嗚狼人殺》，4月30日播出的內容，因為來賓趕時間，所以整個遊戲玩得很敷衍，遭到網友痛批，主持人之一的陳零九更被轟整場臭臉，不如退出回去當歌手，2日陳零九發長文作出回應致歉。

陳零九發文坦言狼人殺這單元錄了也有2年了，他很愛玩遊戲，但是一旦遊戲新鮮感沒了，情緒就很難藏住，直接就表現出來，因此在錄4月30日播出的那集內容時，「對於趕時間我用了很粗糙的主持方式帶過這邊深感抱歉」，對於被指臭臉，他解釋自己的臉就是這樣，不過也自我反省「確實有點職業倦怠了，謝謝大家的提醒，我會從心態上好好的調整，用別的方法讓自己找回熱情」。

2日陳零九發長文作出回應致歉。（IG@diegodtk09）

按圖看清4月30日《凹嗚狼人殺》內容！

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另外陳零九還是很感謝《狼人殺》、《娛百》，讓他有機會被更多人看見、跟聽見他的音樂，也透露成為主持人是他始料未及的，雖然有心想要做好主持工作，「但本人天資愚鈍，個性也是隨遇而安，還是不想給自己太大壓力，想按照自己舒服的節奏學習」，經過這次事件後，他也檢討「常常因為嘉賓都是很好的朋友，忘記自己是主持人確實非常不專業⋯我會好好的消化吸收」。

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