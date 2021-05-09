聲夢傳奇．專訪︱14歲姚焯菲剖白參賽苦與樂：同學唔同我講嘢

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-09 12:00

無綫（TVB）節目《聲夢傳奇》找來15個新人比賽唱歌，年齡介於14至26歲之間而且大部份都是18或以下的在學青少年。《聲夢傳奇》比賽採用淘汰制進行，雖則節目在4月頭播出，但其實一月份這班學員就已開始接受一連串密集式訓練，直到7月才會有冠軍產生，對他們──尤其是炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）和姚焯菲（Chantel）這四位年齡最細的女孩來說，無疑是一個長達半年，有巨大壓力的終極考試。

左至右：炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）、姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）（梁碧玲攝）

壓力不止源於比賽，其實朋輩之間的關係也有影響。當然，參加比賽得到朋友、同學、老師和長輩支持固然好，但反過來因為參賽而遭受排擠。

姚焯菲（Chantel）雖然只有14歲，但上台時表現也不輸專業歌手。（梁碧玲攝）

參賽者之一的姚焯菲（Chantel）今年14歲，也是15位之中年齡最細的，個性活潑而且十分健談。問及參賽的原因，姚焯菲就回答：「我好鍾意唱歌，但係我冇學過，所以參加呢個節目，純粹係一個畀自己嘅挑戰，證明畀自己同埋身邊嘅人睇，我係做到嘅。」

鍾柔美（Yumi）比賽經驗相當多。（梁碧玲攝）

證明自己有很多種方法，尤其是參選「香港小姐」，不過她們就對選美不太感興趣，姚焯菲還說：「因為我覺得唱歌係一種實力，會有啲嘢畀我哋學，同埋會進步。選美就…你唔覺得選美冇㗎咩？哈哈。」詹天文接着說：「可以整容㗎其實。」鍾柔美也補充道：「我自己個人就真係好鍾意唱歌，所以就向呢個方向行。」炎明熹也說道：「唱歌對我嚟講係一種享受，音樂對我嚟講係一種享受，所以參加呢個比賽都係享受舞台。」看四位學員參賽的目的看似不同，但其實本質上都是因為喜歡唱歌而踏上這個舞台。

詹天文（Windy）今年15歲。（梁碧玲攝）

比賽參加者都會遭受批評，觀眾質疑又或是網民的壓力，對於14、15歲的她們來說，朋輩的影響尤為重要。姚焯菲說：「學校啲同學本來好Friend，但係突然之間就會話：『你都唔返學，而家又咁出名，但都唔會同我玩㗎啦，你啲功課都唔會做㗎啦，咁我唔同你講嘢，又咩功課又咩測驗，都唔會同我講幾時囉。』我會覺得好唔開心，每一日一返到學校，見到佢，佢又唔同我講嘢，真係一件好唔開心嘅事，但係有部份同學都好支持好鼓勵我，叫我唔好唔開心，話：『我會幫你。』同你講幾時有功課幾時有測驗。」

炎明熹（Gigi）被喻為比賽大熱。（梁碧玲攝）

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