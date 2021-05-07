如懿傳｜陳小紜好身材竟是禍？被勸退中國泳隊　借張栢芝醜照上位

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-07 22:30

大陸女星陳小紜因出演《如懿傳》的惢心一角爆紅，可愛的外表以及精湛的演技讓她收穫不少人氣，然而前陣子參加選秀《乘風破浪的姐姐2》，卻因為態度爭議以及上傳張栢芝零P圖醜照使得她從此形象一落千丈。事實上她在出道前曾是一名運動員，甚至差點進入中國國家隊，最後因為身材太好被迫放棄夢想，因緣際會之下才進入了演藝圈。

陳小紜10歲就開始學芭蕾舞，後來開始學游泳後，過人的運動天賦讓她很快地脫穎而出，參加了大大小小的比賽都獲得優良成績，信心滿滿的她從此開始懷抱著進入國家代表隊的目標，沒想到最後竟然因為豐滿的上圍，讓她被迫放棄成為國家選手的夢想。

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當時正處發育期的陳小紜因為太過豐滿的體型，被教練委婉勸說放棄游泳這項運動，只好黯淡退出。所幸她之前苦練7年的芭蕾使她成功考上北京舞蹈學院的芭蕾舞系，擁有新目標的她付出所有，將時間都花在練舞上，然而命運捉弄人，因為訓練強度過猛，身體健康亮起紅燈，過勞的她罹患了氣喘，最終二度被迫放棄夢想。

幸好天生不願認輸的陳小紜，在經歷了短暫的低潮後馬上整頓重新出發，2006年以第一名的成績考上中央戲劇學院，4年後成功以電視劇《奪愛》出道，熬了8年順利以《如懿傳》裡的丫鬟惢心走紅，如今雖然因態度爭議受到批評，但依然有許多觀眾肯定她的演技實力，期待著她未來的作品表現。

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