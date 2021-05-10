男版《乘風破浪的姐姐》參加者曝光　劉德華陳小春爭做男團成員？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-10 15:47

內地女團真人騷《乘風破浪的姐姐》因為獲得巨大成功一口氣推出兩季，多位30歲以上的港台女星如張栢芝、楊丞琳、容祖兒等等都因此人氣再度飆升。據聞主辦的芒果超媒打算乘勢追擊推出高齡男團版本的《哥哥的滾燙人生》，而嘉賓陣容近日亦在網上瘋傳，出道40載、「四大天王」之一的劉德華竟然都在名單之上？

劉德華擔任《哥哥的滾燙人生》的發起人。（資料圖片）

《乘風破浪的姐姐第二季》相當受歡迎。（微博圖片）

微博近日瘋傳一份命名為《哥哥的滾燙人生》的初選名單，更以「32位華語歌壇黃金男藝人」為賣點作宣傳，然而一向在音樂圈和電影圈地位崇高的劉德華亦因已確定在名單之上引起網民極大爭議。事實上，劉德華在節目上擔任的並非網民所講的參賽者，而是以節目發起人的身份登場，而且他已經確定會參加。

芒果超媒打算乘勢追擊推出高齡男團版本的《哥哥的滾燙人生》，而嘉賓陣容近日亦在網上瘋傳。（微博圖片）

觀眾無緣看到華仔在節目勁歌熱舞了！（VCG）

另外，參演者名單上亦有不少耳熟能詳的人氣男星，除了剛剛與趙麗穎離婚的馮紹峰、陳坤、胡兵等內地男星之外，亦有多位港台藝人，包括陳小春、鍾漢良、林志穎、賀軍翔、F4成員言承旭、周渝民（仔仔）、飛輪海成員吳尊和辰亦儒，以及唐禹哲等等。

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