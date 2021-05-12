吳青峰母子淚灑法庭　林暐哲和解條件連檢察官都話過份：強人所難

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-05-12 11:30

吳青峰遭前經紀人林暐哲控告違反著作權法，5月11日於台北地方法院審理長達4小時，青峰媽媽哭訴被林暐哲欺騙，兩母子於庭上相擁哭泣，到11號晚上青峰於社交網站寫下4千多字長文，首次針對此事出聲，仔細描述事發過程，難掩心痛表示出庭落淚是因為至此徹徹底底死心，如同第二次經歷「失去父親」的過程：「一次又一次，我終究心死了。」

吳青峰（左）、林暐哲（右）曾經情同父子。（Facebook@大房小山音樂）

長文提到2018年已經喺雙方律師見證下：「簽署『合約終止協議書』確認詞曲合作終止，我記得他一直告訴我要『妥善處理、好聚好散』，並且希望我們能『樹立典範』，告訴大家，不是每一個藝人跟經紀公司結束都要撕破臉。一直到2019年4月，我突然收到他的存證信函，我非常錯愕， 沒多久，林先生開始對我提起假處分、民事訴訟、甚至到刑事，還把我所創作的歌名搶註商標。我的律師苦笑地說：『他送給你全餐耶』。」

青峰媽媽於庭上淚灑當場，11號晚上青峰於網上留下數千字，表示出庭落淚是因為至此徹徹底底死心，如同第二次經歷「失去父親」的過程：「一次又一次，我終究心死了。」（資料圖片）

青峰被告後第一次見到林暐哲，檢察官希望促成和解開問林暐哲要求，青峰憶述：「我記得他表示『我希望他把寫給蘇打綠的所有詞曲都給我，我想keep住我跟蘇打綠的美好回憶！』我記得檢察官當場回應他「這要求已經超出案件範圍，你告『吳青峰』，現在卻要求『蘇打綠』，連我都覺得強人所難，你怎麼能要求他接受，不要講得很漂亮說是美好的回憶，但其實你是想要某些東西。況且現在都告了，也不美好了。」當時訴訟的開端是〈歌頌者〉這首歌，和解條件卻是「蘇打綠過去和未來的歌」，過去近百首歌曲，甚至未來我還沒寫的歌？難道不令人懷疑這才是目的嗎？」

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當日收到存證信函，係青峰正面臨《歌手2019》決賽演唱〈歌頌者〉：「我沒有告訴周遭的人發生什麼事，自己每天回到飯店默默流淚。」佢提到每隔幾星期就收到林暐哲一方書信「應該談法律的書狀，卻成為一次比一次荒謬且攻擊性、情緒性的字眼。一次又一次，我真的不敢相信，這些話是從一個，我曾視為父親的人口中說出。」青峰曾經同律師講不如認輸：「他要錢，就照他說的賠，當花錢學教訓、認清一個人，也就不用浪費生命在他身上了。」但律師提醒「「你是第一個唱自己寫的歌被告的，沒有前例。如果你不力爭到底，你會害到以後有一樣遭遇的創作者。」正因如此，我一直在為了未來我不認識，但可能面對一樣事情的創作者，拼命面對著。同時，一旦看清蘇打綠的歌曲是被搶奪的目標，我也必須為了蘇打綠六個人十多年的心血奮戰。」

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