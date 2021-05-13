BIGBANG太陽億元豪宅內部曝光　飽覽漢江美景　掛滿壁畫似美術館

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-13 21:30

韓國天團BIGBANG成員太陽和女演員閔孝琳相戀五年後於2018年結婚，雖然婚後並沒有瘋狂派糖放閃，但他們各自分享的日常點滴中總能從細節看到兩人有多甜蜜，而他們所居住的千萬頂級豪宅亦經常被鏡頭捕捉到，早前太陽在Instagram上載限時動態公開家中內部，高檔次的裝潢受到注目。

太陽與閔孝琳的愛巢近來受到矚目。（YGTAEYANG截圖）

太陽和閔孝琳現時所居住的愛巢「UN山莊」位於漢南洞，是韓國最頂級的住宅之一，因此很受名人歡迎，宋慧喬、BTS防彈少年團成員Suga、Rain與金泰熙夫婦，以及樂天集團會長等都是住客。據悉，太陽當年以介乎100至150億韓元（約7000萬至1億港元）買入一個複式透天別墅，屋內裝修走簡約風兼光線充足空間感極大，而且更能眺望首爾漢江的美景，室外更有一個大花園，成為兩人經常用作背景打卡。

太陽在Instagram上載限時動態公開一張禮物照片，意外曝光家中內部。（Instagram：@__youngbae__）

太陽的豪宅能眺望首爾漢江的美景。（Instagram：@__youngbae__）

事實上，太陽於2017年婚前曾在節目《我獨自生活》時公開過豪宅內部，一共有四個房間及三個廁所，還有一個特大衣帽間，而且屋內還四處掛滿壁畫，被節目嘉賓大讚裝修十分有美術館的感覺，氣派十足。

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