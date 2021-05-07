16歲新人激似少女時代允兒成焦點　盤點12對KPOP失散兄弟姊妹

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-07 10:00

韓國女團少女時代成員允兒除了是不少人心中最美的女偶像，更是多位整容醫生最為理想的整容範本，女神地位至今依然屹立不倒。最近有一名16歲的新人女團成員因為被指與允兒撞樣而知名度大增，被封「年輕版允兒」引起網民熱烈討論。

允兒的女神地位至今依然屹立不倒。（STARNEWS）

新人女團STAYC雖然去年11月才出道，但推出的兩首主打歌《So Bad》和《ASAP》都表現亮眼得到大眾好評，其中團中的「忙內」（即年紀最輕成員）J更因為激似允兒而近期受到極大關注。現年16歲的J於2004年出世，除了因為標致的五官和清純的氣質與允兒很相似之外，再加上她與允兒初出道時年紀相若，網民更指出剪成短頭髮的J與允兒更加相似，猶如失散姊妹一樣。

STAYC成員J被指與允兒撞樣，短髮更加似。（網上圖片）

點擊看看J與允兒有多像：

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事實上，KPOP界亦有不少偶像因為外貌太相似而被指是「失散兄弟姊妹」，更有人會因此知名度大增，現在為大家細數多對撞樣偶像，看看那對最有兄弟姊妹相：

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