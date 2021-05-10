朴恩斌女扮男裝與鄭彩娟演夫妻　網民擺烏龍以為係「SheShe劇」？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-10 21:30

現年28歲、童星出身的韓國女演員朴恩斌外形亮麗，去年因為與金旻載主演《你喜歡布拉姆斯嗎》而知名度大增，近日傳出她即將女扮男裝主演古裝劇《戀慕》並與前I.O.I、現DIA成員鄭彩娟飾演一對夫妻，因此不少網民留言表示大感疑惑，以為韓國即將推出首部「SheShe劇」（女同志劇）而引起熱烈討論。

網民以為朴恩斌將出演「She She劇」大呼期待，誰知只是空歡喜一場。（Instagram：@eunbining0904）

據悉朴恩斌在劇中飾演代替已死的雙胞胎哥哥女扮男裝登上王世子之位的女主角「李輝」，鄭彩娟則飾演不想成為世子妃但卻對朴恩斌一見鍾情墮入愛河的世子妃「盧夏景」，因此消息傳出之後不少網民都驚訝表示向來保守的韓國終於史無前例推出「SheShe劇」而大感興奮：「大韓民國已經這麼進步了？」

前I.O.I、現DIA成員鄭彩娟在劇中與朴恩斌飾演夫妻。（Instagram：@j_chaeyeoni）

朴恩斌首度女扮男裝上陣令人引頸以待。（Instagram：@eunbining0904）

然而，這一切其實只是空歡喜一場，皆因該劇其實有男主角，由憑《意外發現的一天》爆紅的SF9成員路雲擔任，將飾演朴恩斌的老師兼初戀，網民知道真相後都難掩失望：「原來還是有男主角啊，我還以為我們大韓民國已經開放到這種程度了，真可惜...」不過，依然有大批網民網民表示很期待見到朴恩斌女扮男裝，展現帥氣有型的一面。

路雲將飾演朴恩斌的老師兼初戀。（Viu《K1頭條）

朴恩斌首度女扮男裝上陣令人引頸以待，其實過去亦有不少韓國女演員曾在劇中以男孩扮相登場，最經典的莫過於尹恩惠於《咖啡王子一號店》中女扮男裝飾演「高恩燦」，與誤以為戀上男人的孔劉上演BL戲碼，至今仍是不少韓劇迷心中的經典中的經典。

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