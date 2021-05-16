韓國同性戀歌手權道雲大膽認愛小5歲男友　曾因出櫃被欺凌到入院

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-16 23:00

韓國Trot歌手權道雲曾在出道10周年時，公開宣布出櫃，近日他接受韓媒訪問時大方認愛小5歲的男友，並且分享公開戀情前的心路歷程，坦言希望大眾拋開成見，讓LGBT族群也能過上自在的生活。

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權道雲近日在韓媒《OSEN》的訪問中大方認愛，男友是一名小5歲的圈外人，他說自己的性格直爽，加上是公眾人物的關係，並不想特別隱瞞什麼。而在公開前，他曾問過男友是否會介意，對方表示：「不公開反而會讓我心情不好。」有了這句話，他最後決定在不曝光男友真實身分的狀況下，和大眾分享戀愛後的甜蜜心情。

據媒體指出，權道雲是在酒吧認識對方，當時他主動出擊要電話並且告白，目前兩人已經交往約兩周，正處於相互了解彼此的階段。

事實上，權道雲是韓國娛樂圈中，繼洪錫天之後出櫃的藝人，然而在公開性向後，曾遭受到惡評攻擊，壓力大到一度出現恐慌症狀而赴醫院接受治療，不過近日談及新戀情，言談間流露出的幸福，似乎顯示他逐漸康復中。

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