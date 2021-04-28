奧斯卡2021｜尹汝貞私下原來超搞笑　盤點韓國國寶級影后6大金句

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-04-28 20:30

韓國資深影后「尹汝貞」在日前舉行的《第93屆奧斯卡頒獎典禮》上，憑電影《農情家園》（미나리、Minari）奪下「最佳女配角」，刷新歷史紀錄，成為第一位抱走小金人的韓國演員，他妙語如珠的英文得獎感言也被瘋傳，被封為「世界最酷女子」！

從《尹食堂》到奧斯卡，尹汝貞每個得獎感言都是亮點！（點圖放大看出爐影后六大爆笑金句👇👇👇）

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曾在美國生活13年的尹汝貞，雖然常常自謙英文實力不好，在需要接待外國客人、全英文點餐的綜藝《尹STAY》，甚至在重量級國際頒獎典禮上，這位73歲的韓國國民婆婆依舊用大方、幽默的口條，加上招牌毒舌（？）機智應對，再嚴肅的氣氛、再敏感的提問…只要他一開口不分國籍全場嘉賓秒噴笑，來看看有哪些經典畫面？

一、2021奧斯卡

畢彼特終於見面了 尹汝貞

在昨天的奧斯卡頒獎典禮，當尹汝貞從去年的最佳男配角贏家「畢彼特」手中拿到小金人，第一句感言就迷妹式大呼：「終於見到你了畢彼特先生，我們在塔爾薩拍攝的時候你在哪裡？」其實是偷偷幽默的DISS了一下《農情家園》幕後的大老闆製片本尊（笑）。

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二、2021奧斯卡part2

今晚我原諒你們 尹汝貞

接下來的感言也亮點連連，尹汝貞提到他的名字常常被唸錯搞笑表示：「不過今晚我原諒你們」，之後談到自己的兩個兒子：「我想謝謝我的兩個兒子，讓我出去工作，媽咪工作很辛苦，這就是成果」，字字句句引發熱烈笑聲。

Best Supporting Actress Winner Yuh-Jung Youn's acceptance speech was hysterical. Watch the full thing: https://t.co/LsffGKAhao #Oscars pic.twitter.com/a23mys9amE — Good Morning America (@GMA) April 26, 2021

三、辛丹斯電影節

傳奇代表我很老 尹汝貞

《農情家園》初次在國際亮相時，辛丹斯電影節上，導演鄭李爍介紹尹汝貞是「一位傳奇的韓國演員」，婆婆立刻幽默接話：「傳奇就是代表我很老的意思啦～」

四、聖丹斯電影節part2

他們都很嚴肅 尹汝貞

本來場合一度嚴肅到不行，麥克風一接到尹汝貞手上，他立刻帶來笑聲：「他們都很嚴肅，我不是那麼嚴肅的人（笑），我在韓國演了很久的戲，但我本來不想演這部電影，因為這是一部獨立電影（製作成本較低），這代表我會很辛苦。」

五、英國電影學院獎

勢利眼的英國人 尹汝貞

同樣以這部作品在《第74屆英國電影學院獎》獲獎的婆婆，在英國人的地盤上，他也不忘在感言裡虧一下：「得到大家都知道很『勢利眼』的一群英國人的肯定，得到認同，真的非常感謝！」（事後有特別解釋不是壞的勢利眼意思喔～）

🏆 Veteran actress Youn Yuh Jung wins 'Best Supporting Actress Award' at the 74th British Academy Film Awards for her role in 'Minari'! Congratulations 👏



Source: https://t.co/E7exhnUcUs pic.twitter.com/uPVldnb8Zq — The Seoul Story (@theseoulstory) April 12, 2021

六、美國演員工會獎

我講得對嗎？ 尹汝貞

在被視為奧斯卡得獎指標的《第27屆美國演員工會獎》頒獎典禮連線中，得獎的尹汝貞先是感謝了演員們的認同，講一講還可愛的自虧：「我不知道我有講對嗎？因為我的英文並不完美」，真性情又直白感言讓其他連線演員笑開懷～（期待我們尹BOSS之後的作品啦！）

Youn Yuh-jung has won her first #SAGAward. 👏 The Korean actress stole hearts as she won the SAG for outstanding performance by a female actor in a supporting role for Minari. https://t.co/qDsRb5kxGQ 📷: Courtesy of the 27th Annual Screen Actors Guild Awards® #SAGAwards pic.twitter.com/VhLzDvHJPM — People (@people) April 5, 2021

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