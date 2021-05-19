《愛x死x機械人2》8集總整理！血腥暴力色情包裝下的末日啟示錄

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-19 00:30

眾所期待的《愛x死x機械人2》（Love, Death & Robots 2）終於在5月14日正式上線！距離第一輯完結時隔超過兩年，甫開播就因為重口味的拍攝手法，結合性、血腥、暴力等題材，用短短5到15分鐘的時間講述人性與科技之間的關係。由《死侍》導演Tim Miller、名導David Fincher等原班監製打造，這次更加入了《功夫熊貓》導演呂寅榮（Jennifer Yuh Nelson）擔任總導演監督，黃金陣容再次打造高質量Netflix原創劇集。 文：Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

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這次《愛x死x機械人2》一樣採用極短篇幅繼續傳遞各種不同的故事主題，也因為只有十多分鐘的片長，每一個劇情細節都不能遺漏，比起第一輯的重口味以及高深莫測，這次的概念比較淺顯易懂些，不過喜好是見仁見智，不可否認的是，《愛x死x機械人2》在製作面依然是佳作一部。同時也有國外影評網站推測，這次第二輯砍半的集數很有可能會成為2022年即將上架的第三輯，在等著新季數上線之前，先來回顧一下此次第二輯的故事，沒看過的也可以先預覽一番！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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同場加映：Netflix｜10部必睇五月上架劇集與電影：不死喪軍、禽獸、囊中人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《愛x死x機器人》大衛芬奇與《死侍》導演提姆米勒打造，充滿毀滅風格的暗黑科幻成人動畫

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：反烏托邦科幻帶來的啟示！《愛x死x機器人﻿》第二季故事延續人性與科技共存議題，加碼談論「永生」概念！】