森美收到「女婿安」應援物興奮贈寶貝女　Edan回應︰多謝外父！

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森美早前去看MIRROR的演唱會，又透露15歲的女兒喜歡呂爵安（Edan），指Edan應改名「女婿安」。後來森美於IG分享跟MIRROR在後台的合照寫道：「可能好多大叔同我一樣，因為女兒喜愛，快樂地成為『女婿安』的爵粉！！你睇下我個樣，見女婿幾甜。」Edan又搞笑留言︰「多謝外父！」但森美之後在電台節目《早霸王》自爆在看演唱會時收到女兒短訊，叫他不要再向傳媒講她。

森美到場支持MIRROR，仲揸住Edan燈牌。（香港01）

森美於今日（19日）在IG出po，影着一堆應援物，留言寫道︰「今日返到公司收到份禮物，打開原來係應援團禮物，要多謝『女婿安』應援團嘅爵屎，多謝佢哋送畀我嘅禮物，我會將佢交畀最應該得到佢嘅人，愛 Edan嘅少女！#香港樂壇熱辣辣 #mirror #edanlui」，Edan又再搞笑留言道︰「多謝外父！」相信森美的寶貝女收到後應該會好開心！

森美出新po透露收到了Edan的應援物。（IG截圖@sammy903）

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