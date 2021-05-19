森美收到「女婿安」應援物興奮贈寶貝女　Edan回應︰多謝外父！

森美早前去看MIRROR的演唱會，又透露15歲的女兒喜歡呂爵安（Edan），指Edan應改名「女婿安」。後來森美於IG分享跟MIRROR在後台的合照寫道：「可能好多大叔同我一樣，因為女兒喜愛，快樂地成為『女婿安』的爵粉！！你睇下我個樣，見女婿幾甜。」Edan又搞笑留言︰「多謝外父！」但森美之後在電台節目《早霸王》自爆在看演唱會時收到女兒短訊，叫他不要再向傳媒講她。