TWINS成軍20年出新歌歌詞動人　阿Sa阿嬌微博深情告白超感人

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「一開心唱飲歌不開心唱飲歌」﹑「同學愛新鮮戀愛大過天」﹑「當風箏遇上風」…這一些耳熟能詳的歌陪伴了許多80﹑90後成長，不知不覺TWINS走到今日已經成軍了20年。在如此重要的日子阿Sa（蔡卓妍）同阿嬌（鍾欣潼）當然重視，兩姐妹就在「520」這個日子透過微博上貼手寫信隔空告白，當中一句「謝謝你出現在我生命裡」感動許多粉絲同網友，引來不少討論。

TWINS不知不覺已經成軍20年了。（Twins歌迷會橙橙團微博圖片）

2001年5月18日是TWINS正式出道的日子，轉眼間20年過去，於是在前幾日的18日她們就開了成軍20年的直播節目，同一大班粉絲度過這個重要日子。然而在「520」這個重要日子，阿Sa同阿嬌就隔空透過微博深情告白，阿嬌向阿Sa道：「你不僅是我這輩子重要的家人，也是我最不可或缺的好姐妹好戰友，我會一直是你堅強的後盾，接下來的日子，我們TWINS 也要一直一直走下去。」字裡行間充滿了愛。而阿Sa就向阿嬌表示：「你在我眼中，永遠是那個20歲的可愛女孩，謝謝你出現在我生命裡。」特別是最後一句令許多網友感動，事關因為TWINS的組成而構成了好多人的青春，帶給了大家好多快樂回憶，當中無論是喜或悲的心情，TWINS的歌曲陪伴了大家走過這一些日子。

TWINS手寫信互相告白。（視覺中國）

阿嬌同阿Sa的告白信好感動。（鍾欣潼微博圖片﹑蔡卓妍微博圖片）

除了阿Sa同阿嬌互相告白之外，視她們為家人的經理人霍汶希（Mani）亦在微博對她們告白。Mani上貼三張舊照感慨甚多道：「如今，Twins完成了從小小女孩到小小女人的蛻變，而我也在陪伴她們的過程中收穫了很多的快樂和滿足，我想這就是時光給予的最好的饋贈。」最後還強調會一直在她們身邊不會離開，不少網友看見後都激讚Mani是最好的經理人。

Mani強調會一直陪伴TWINS不會離開。（霍汶希微博圖片）

另外，在成軍20年的大日子她們亦推出了一首新歌名為《小小女人》，歌詞中貫穿了好多她們的經典歌曲，特別引起大家回憶。就好似「想追風箏與我風卻跌倒」﹑「由細到大未忘飲歌」﹑「明白愛未大過天」等，而其中一句歌詞「何妨共你八十時，著起新一季時裝，優雅地老」更感動人，網友聽完都直言「淚失禁」表明會永遠支持她們。

《小小女人》的歌詞好感動。（影片截圖）

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