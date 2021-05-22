安祖蓮娜祖莉3天不洗澡只為與蜜蜂合照　過程心慌慌：飛進裙裡了

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45歲安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）向來倡導環保不遺餘力，她日前突然秀出一張讓蜜蜂爬滿全身的照片，造型驚人，原來這次是與「國家地理雜誌」（National Geographic）合作，這張肖像照象徵人與蜜蜂共存，她為了拍攝該張照片，足足3天沒洗澡，全身抹上費洛蒙，才能吸引蜜蜂靠近她合照。

安祖蓮娜祖莉笑稱為了拍這張照片，拍攝前3天被規定不准洗澡：「專業人士說如果有一些像是洗髮精、香水等太特別的味道，會無法吸引蜜蜂」，並說自己要在鼻子、耳朵以及眼睛上，塗抹一些會讓蜜蜂害怕的氣味，否則蜜蜂可能會爬入身體。

👇👇👇點圖放大看安祖蓮娜祖莉為「國家地理雜誌」拍攝的蜜蜂合照👇👇👇

拍攝過程也有不少趣事，安祖蓮娜祖莉說其中一隻蜜蜂，一直躲在她的洋裝下：「簡直就像在拍老式喜劇一樣，我感覺到這隻蜜蜂一直在我的膝蓋、腿附近徘徊」，讓她一度擔心會被螫到「最痛的地方」，暗指為她的私處，不過她又強調能與這些美麗的生物連結，是很美好的事。

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不過安祖蓮娜祖莉也為全世界當今的狀況，感到憂心：「環保這個議題是我們能做到的，我們所有人都可以參與其中，盡一份心力」，而她這次與聯合國合作，為「女性愛蜜蜂」宣傳，除了環保議題之外，也希望能夠為全世界養蜂的女實業家發聲。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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