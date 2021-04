【飛隼與寒冬戰士】刪減片段內容網上流出　傳與《蜘蛛俠3》有關

由安東尼麥基(Anthony Mackie)及施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)主演的《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)早前播映完畢,再次有片尾片段出現,見到前神盾局13號特工Sharon Carter獲美國政府特赦,並重返中央情報局擔任特工,可是最後影迷發現她原來已經變成反派。然而據知情人士透露,原本這幕更會直接與《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)有關。