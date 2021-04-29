【飛隼與寒冬戰士】刪減片段內容網上流出　傳與《蜘蛛俠3》有關

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-29 14:00

由安東尼麥基（Anthony Mackie）及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）早前播映完畢，再次有片尾片段出現，見到前神盾局13號特工Sharon Carter獲美國政府特赦，並重返中央情報局擔任特工，可是最後影迷發現她原來已經變成反派。然而據知情人士透露，原本這幕更會直接與《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）有關。

安東尼麥基在最後一集正式由飛隼變成美國隊長。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

《飛隼與寒冬戰士》的結局篇《One World, One People》，除了見證飛隼終於接任成美國隊長及John Walker由美國隊長變成「美國特工」外，還知悉由加拿大女星Emily VanCamp飾演的前神盾局13號特工，原來已經黑化，並成為Power Broker。

新造型再加上美國隊長盾牌，安東尼麥基終於正式成為Marvel電影宇宙的美國隊長。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

當時片尾片段見到Sharon Carter獲美國政府特赦，並容許她繼續擔任中央情報局擔任特工。可是當她步出法院後，見到她立即與神秘人聯絡，並告知對方，她們已經獲得接觸美國政府機密及武器原型的全部權限。然而據知情人士透露，原本的片尾片段會公開神秘人的身份。

由加拿大女星Emily VanCamp飾演的前神盾局13號特工原來是反派Power Broker。（《飛隼與寒冬戰士》劇照）

據了解，這位神秘人就是由Willem Dafoe飾演的「綠魔」Norman Osborn，他身在前復仇者聯盟總部，如今是Oscorp，當時他望著一件發出綠光的物件，並說：「一切就這樣開始。」目前未知這刪減片段是否屬實，然而曾有外媒指出，Willem Dafoe將加入《蜘蛛俠：不戰無歸》，這刪減片段或有可能是真的。