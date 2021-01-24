盤點最多裸露鏡頭演員　安祖蓮娜祖莉「脫」足1,391秒僅排第三

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-24 20:30

許多演員為了能夠成名，不惜接拍大尺度的影視作品，其中在去年上映的Netflix電影《禁室365天》（365 DNI ／ 365 Days），雖然電影評價甚差，然而對於男、女主角來說，絕對是一脫成名，由寂寂無名的波蘭演員，搖身一變成為全球爭相訪問的對象，兩人當時的名氣可謂一時無兩。原來外國網站《Bingo Sites》去年統計了究竟哪位男、女演員佔最長時間的裸露鏡頭，相信其研究結果都讓影迷感到十分意外。

去年的Netflix電影《禁室365天》讓兩位波蘭的演員受到全球的注目。（《禁室 365 天》劇照）

現年45歲的英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）早前接受Marc Maron訪問時，談到當年《鐵達尼號》雖然讓她好遍全球，然而她的身體卻成為媒體討論的重點，這讓她感到「被欺負」。雖然如此，但琦溫斯莉仍然願意接拍不同類型的影視作品，而她部份電影作品的尺度甚至去到全裸演出。再無懼別人閒言閒語的她，最終憑《讀愛》中的一段大尺度忘年戀勇奪奧斯卡影后寶座。

琦溫斯莉演出過13部大尺度的作品，但其實她裸露的時間非常短。（《鐵達尼號》》劇照）

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雖然琦溫斯莉有不少大尺度的電影，但據外國網站《Bingo Sites》的調查，她花在裸露戲份的時間其實並非非常長，而且更不入十大。那麼，究竟哪位男、女演員花最長時間在裸露戲份上呢？點擊下圖即睇調查結果！！！