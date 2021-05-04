Marvel之父Stan Lee為影迷聲音導航　公開第4階段10套電影檔期

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-04 11:34

Marvel Studios昨晚（3日）公開一條全新影片，以回顧過往及宣布未來計劃為主，當中包括《蟻俠》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《奇異博士》、《銀河守護隊》等，更公開了一少部分《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》和《永恆族》的片段。當中有心水清的影迷，發現到片中的旁白來自已故Marvel之父Stan Lee。

當中就有講到「我們都是一個大家庭」，更指出這是永遠不變的事。（影片擷圖）

Stan Lee講到：「我喜歡與人接觸，這是世上最美好的事，世界可能在改變和進化，但有一件事永遠不變，我們都是一個大家庭。和你並肩的是你的兄弟，那邊的女子，是你的姊妹，我們都是這個宇宙的一分子，永遠向上及向前邁向更大榮耀。」其實這一段旁白不是Stan Lee為該片事先錄製，而是Marvel採用了他於2017年10月5日向大家傳遞的訊息，抽取了當中的句子放到最新的影片當中。

Stan Lee的旁白來自2017年的影片。（影片擷圖）

《永恆族》新畫面。（影片擷圖）

影片後段都有正式公布MCU第4階段的作品及上映日期，包括一拖再拖的《黑寡婦》終在7月上映、《尚氣與十環幫傳奇》9月上映、《永恆族》10月上映、《蜘蛛俠：不戰無歸》12月上映等等，當中都有公開一少部分《尚氣與十環幫傳奇》和《永恆族》的片段，當中更可以見到韓國演員馬東石以及安祖蓮娜祖娜白金頭髮的新形象，更有一下簡單耍劍，超級型！

點擊睇十套Marvel大作上映日期及精神畫面：