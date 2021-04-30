「快銀」艾倫莊遜爆離婚　網民揶揄母子戀：跟外婆離婚做得很好

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-30 15:08

在Marvel Studios的超級英雄片《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中，扮演「快銀」（Quick Sliver）的艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）近日被爆跟大他23歲的導演老婆Samantha Louise Taylor-Wood離婚。

艾倫莊遜（Aaron Johnson）在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中飾演「快銀」，與紅女巫拍住上。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

事實上艾倫莊遜今年才30歲，2009年拍攝由老婆執導的《Nowhere Boy》時撻着，19歲的他便公開拍拖消息，2010年Samantha Louise Taylor-Wood就為他誕下第一個女兒，翌年他宣布訂婚消息，震驚外界。2012年他們再生下第二位小朋友，同年正式結婚，艾朗莊遜更有照顧老婆跟前夫的小朋友。

當時45歲的Samantha Louise Taylor-Wood是離婚狀態，1997年跟前任丈夫Jay Jopling，後於2008年離婚。Samantha Louise Taylor-Wood現年54歲。

艾倫莊遜22歲時跟45歲的Samantha Louise Taylor-Wood結婚。（Getty Images）

艾倫莊遜於2009年拍攝老婆執導的《Nowhere Boy》撻着．（電影劇照）

目前消息指出，艾倫莊遜跟老婆出售價值約750萬美元（約5,835萬港元）的洛杉磯豪華大宅，雖然兩人以及官方仍未有發表回應，但有趣的是在Twitter上意外掀起熱潮，網民紛紛表示「艾倫莊遜離婚了？我會張開雙手等你」、「準備開始爭奪艾倫莊遜！」、「跟你的外婆做得很好」，更有網民po出婚紗照、圍住火團轉圈跳舞的動圖，看來有好多網民都想獨佔艾倫莊遜。

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