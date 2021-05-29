劉佩玥唔認TVB娘娘收足7個兵　笑黃宗澤係唐僧：咁多人想食你啲肉

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-29 18:30

現年31歲的劉佩玥（Moon）在2013年選港姐奪季軍入行，不過自從踏入娛樂圈後就緋聞不斷，黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤（Bosco）、周志文等都是她的緋聞男友，Moon更因此被冠上「TVB娘娘」的稱號，她日前接受商台《1圈圈星光背後》訪問時就大呼冤屈：「我真係冇見過身為娘娘要車埋同事或者朋友返屋企，仲冇人幫我拎嘢，要我自己拎。坦白講，我外表係女仔，實際係男仔頭，同男仔Friend就會無端端變緋聞，係好無奈，全部都話係我啲兵，搞到我一頭霧水。」

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至於「緋聞男友」名單足有7個人名咁多，Moon就反應很大的說：「嘩！有冇咁長？全部都流喎，黃子恆流到爆啦，黃宗澤又流到爆。我想講伍允龍我唔難理解，我哋喺《城寨英雄》螢幕情侶感覺深；佢係一個大哥哥，好多事都好語重深長，唔似佢嘅年紀。黃又南係我拍《殭》時嘅演員，我同佢冇對手戲，唔知點解咁傳？至於翟威廉，你哋有冇諗過我嘅感受呀，我仲想講，關於猷亨，真係唔好抵毀呢位公子，佢同陳瀅相熟，同我完全無關係，真係只係朋友，黃宗澤直情係我嘅哥哥咁，我同Bosco食飯時，仲講笑：『你估你係唐僧咩，咁多人想食你啲肉！』」

劉佩玥曾在劇集《幕後玩家》情挑黃宗澤。（劇集截圖）

談及近年劉佩玥與大孖周志文的緋聞傳得言之鑿鑿，Moon就不抗拒說：「我哋冇合作過，係透過翟威廉認識。威廉好好人，好照顧新入公司嘅女仔，佢會搞啲聚會、開LIVE或夾歌，阿文雖然唔喺TVB一段日子，但佢都喺威廉嘅Group中，所以認識，我入行8年，就同阿文識足8年。（有機會發展？）我覺得呢個世界上，咩事都有機會，唔會話必定冇可能，我覺得阿文係一個好男仔嚟。」