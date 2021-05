夏日炎炎,隨着疫情放緩,女星們紛紛到酒店度假兼曬出泳衣照,作為三個孩子媽媽的陳茵媺(Aimee)也不例外去了Staycation,周六(29日)Aimee穿着價值$5,500的Hermès Oasis Sandal出巡,罕有曬身材並寫道:「Chilling by the pool and sending some sunshine your way guys!」相中的Aimee雖在泳衣外穿上Lace外衣減低性感度,不過另一張卻是她下水後濕透的照片,白色Lace變透之餘,同時也令Aimee的好身材一覽無遺,網民紛紛大讚Aimee是辣媽!