陳偉琪(Vicky)以《愛.回家之開心速遞》中的「細龍太」一角為人所熟知,不過早前有指她已暫別劇組,Vicky亦冇有怕,生活依然多姿多彩,她又不時在個人IG分享近況兼曬好身材派福利。上周迎來30歲生日的Vicky除了以性感造型出海慶生,周五(28日)更上載生日飯局的照片,並寫道:「五月份,是我最肥的一個月,但係我覺得開心、值得。完。」她續指感恩所有的愛,不過吃完一輪要健身鍛煉了:「 I welcome all the abundance, joy and love, the universe is sending my way, and I can’t wait to spread it to as many people as I can.(我歡迎所有的充實、快樂和愛,宇宙正在指引我前進的道路,我迫不及待地想將其傳播給更多人)」