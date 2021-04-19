晚吹｜凶宅清潔公司負責人曾處理雙屍命案︰個女殺咗母親然後自殺

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-19 09:00

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到凶宅清潔公司負責人阿樂分享經歷，凶宅清潔公司原來除了會實質上清潔單位外，同時也會找師傅做儀式。他講到一單比較靈異的個案，是接了一宗屯門雙屍命案的清潔工作時發生的事。

節目請到阿樂分享靈異經歷。（電視截圖）

阿樂講到2019年一宗屯門雙屍命案，當時業主找他，問他有沒有清除怨靈、惡鬼的服務，令他大感疑惑，以為對方開玩笑，業主解釋原來是因為一對母女在屋裏死了，想找阿樂幫手。之後阿樂就到那個單位視察，原來是一間過千呎的大屋，他說︰「全間屋嘅牆都寫晒個『死』字。（主持︰死者寫嘅？）係啊，寫住『乜乜害死我，我要返嚟報仇』，跟住見到間主人房布滿血跡，同埋一個血形嘅形狀喺張床度，人形嘅（血跡），成屋嘅窗都封晒膠紙，同埋成屋都係香薰座。（主持︰其實佢係咪計劃好自殺，跟住靈魂返嚟？）之後我哋睇返新聞，原來呢單case就係個女殺咗自己母親，然後自殺，佢唔想俾人發現，所以放香薰座，跟住將間屋嘅窗全部密封晒佢。」

阿樂的職業好特別。（電視截圖）

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去到清理地方的那天，阿樂表示當時第一件事就是清理死者過世的床，「咁我就第一個爬上去隔離個櫃，諗住反張床過嚟，跟住反嘅時候，突然間全屋嘅燈全部熄晒。」當他們將床包好，密封好，再搬到升降機大堂時，原本是大白天，卻突然像有烏雲遮住了陽光一樣，突變陰天，但他們就裝作沒事，繼續工作。清理完後，有喃嘸師傅做旺屋儀式，「我哋準備拜祭嘅時候，佢間房門突然『嘭』一聲，我一定要去開返門佢，點知房門反鎖咗。」過了一、兩天，他見師傅時，對方問他最近是否接了一個個案，是否一對母女，師傅告訴他，那對母女說會在今晚報夢找他。

嚇到主持「O嘴」！（電視截圖）

阿樂說︰「到夜晚瞓覺嘅時候，我就真係發夢夢到一個女仔，個情境係我喺個街度轉角位，大家都轉彎嘅時候，我撞到呢個女仔，佢同我傾偈。跟住個畫面轉咗去佢俾架車撞到，撞到嘅時候，我扶佢起身，跟住我就去咗佢屋企，同佢傾偈。傾偈嘅時候，爸爸同埋佢啲兄弟喺樓上行落嚟，見到佢都直行直過，同呢個女仔冇嘢傾嘅。」之後阿樂醒來後，他覺得夢境像是那女生告訴他，她跟家人的關係不好，與媽媽搬出來生活，可能是想告訴他發生這個家庭慘劇的前因後果。師傅指她並沒有惡意，是想向阿樂道謝，師傅叫阿樂燒一些手袋和衣服給她就解決了事件。而他的拍檔李先生當天負責清理牆上「等我，我一定返嚟搵你」的字跡，他之後夢見重回同一間屋，在清理字跡，大字突然像向他衝來一樣。但是否日有所思，夜有所夢就不得而知了。

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